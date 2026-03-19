Evo šta se dešava kod Mirke i Vujadina! Pogledajte u kom izdanju je uhvaćena glumica šest meseci nakon afere o kojoj je brujao Balkan (PAPARACO)

Pre šest meseci, bivši fudbaler "Crvene zvezde", Vujadin Savić, prijavio je policiju transrodnu A.K. zbog ucene. Kako se tada pisalo, ona ga je ucenila navodnim intimnim snimcima, a A.K. je odmah nakon prijave uhapšena. Sada, ekipa emisije "Papraco lov" pratila je Vujadinovu porodicu, kako bi videli kako žive nakon ove afere.

Ekipa ove emisije stacionirala se ispred njihove zgrade, gde su zatekli glumicu Mirku Vasiljević, Vujadinovu partnerku, koja je sela u automobil i tom prilikom je sve vreme pila svoju unapred spremljenu kafu.

Nakon kratke vožnje, Mirka se parkirala na jedan parking, te je tako rešila da snimi jedan video snimak za društvene mreže, pa je tako imala problem sa kosom koju joj je vetar nosio. Podsetimo, Mirka je u poslednje vreme postala veoma aktivna na socijalnim mrežama, gde neretko objavljuje snimke recepata, ali i snimke iz svoje svakodnevnice.

Sledećeg dana, u večernjim satima su uhvatili glumicu, koja je otišla do fudbalskog kluba gde njen sin trenira. Ona ga je ostavila na treningu i vratila se kući, a kako prenosi ekipa ove emisije, Vujadina nisu uspeli da pronađu.

Autor: pink.rs