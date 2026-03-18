Evo šta radi razvedeni Marko Gačić! Došao do zgrade gde živi Goga, pogledajte o čemu je reč (PAPARACO)

Nakon nekoliko godina od udaje, pevačica Goga Gagić saznala je da je njen suprug Marko Gačić vara, te je tako podnela papire za razvod braka, a sada je ekipa emisije "Paparaco lov" pratila poznatog pevača.
Sin harmonikaša Mikice Gačića, Marko Gačić, nedavno je dospeo u žižu javnosti kada se saznalo da je varao svoju suprugu Gogu Gačić, što je i sam priznao, a ekipa gorepomenute emisije rešila je da isprati šta se tu dešava, pa je tako ispratila pevača koji je, kako oni prenose, obavljao redovne i svakodnevne aktivnosti, te se tako nije viđao ni sa kim.
Sledećeg dana ispratili su pevača do zgrade u kojoj Goga trenutno živi sa njihovom decom, te je tako Marko pokupio svoju ćerku i krenuo je da sa njom provede prelep i sunčan dan. Njih dvoje su, naime, otišli po njenog brata, a njegovog sina.
Nakon toga, on je odveo decu do jednog pretoničkog tržnog centra, gde ih je odveo u pravo carstvo za decu - prodavnicu igračaka! Nakon toga, on se igrao sa decom na svim mašinama za decu, pa ih je potom odveo da jedu.
