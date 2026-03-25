Prvi snimci Slobe Vasića nakon izlaska iz bolnice: Hospitalizovali ga zbog teške borbe s anksioznošću, a sada je neprepoznatljiv (PAPARACO)

Folk pevač Sloba Vasić početkom meseca hitno je hospitalizovan nakon što je ostao bez svesti usled velikog stresa, a sada ga je ekipa "Paparaco lova" usnimila prvi put nakon što je izašao iz zdravstvene ustanove.

Vasić je vidno smršao, a najveću podršku mu pruža supruga Jelena, koja se od njega ne odvaja. Lep prolećni dan proveli su sa ćerkicom, a pevač je bio raspoložen i nasmejan.

Sloba je sa suprugom i ćerkicom seo u jedan kafić, gde je devojčica razdragano igrala dok su njih dvoje ispijali kafu, a potom je pao i zajednički, porodični selfi.

Podsetimo, povodom Slobinog zdravstvenog stanja nedavno se za medije oglasila njegova menadžerka Ajla.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla.

Autor: D. T.