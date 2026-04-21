Voditeljka blista u šestom mesecu trudnoće: Dea Đurđević zgodnija nego ikada, ponosno pokazala stomačić (PAPARACO)

Voditeljka Pink televizije Dea Đurđević s nestrpljenjem odbrojava dane do najvažnije životne uloge, a u šestom mesecu trudnoće blista više nego ikada pre.

Da Dea sija u trudnoći uverili smo se danas, kada smo je sreli dok je napuštala zgradu TV Pink. U šestom mesecu trudnoće, njeno lice bez trunke šminke zrači posebnim sjajem, a osmeh ne silazi sa usana. Deluje spokojno, srećno i potpuno posvećeno novom poglavlju koje joj predstoji, a na liniji bi joj, iako je u poodmakloj trudnoći, pozavideli mnogi.

Poznata po eleganciji i harizmi pred kamerama, voditeljka sada osvaja i svojom nežnijom stranom. Dea, podsetimo, nosi devojčicu, a za naslednicu je sa svojim suprugom Lazarom već odabrala ime - Iskra, koje simbolizuje toplinu, snagu i novu životnu energiju.

Sudeći po prizorima koje vam donosimo, Dea s nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će se ostvariti kao majka, a mnogi su saglasni u tome da nije izgledala lepše, sigurnije i zadovoljnije nego sada.

Intimno venčanje

Podsetimo, Dea je pre dva meseca izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Lazaru, a potom za Pink.rs priznala:

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli – mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima - rekla je Dea.

Lazar je, inače, njena ljubav iz školskih dana, a u emisiji "Magazin in" otvorila je dušu:

- Stvarno se dogodilo petnaest godina kasnije. Petnaest godina se nismo videli, bili smo ljubav iz srednje škole... Onda smo se videli posle petnaest godina i kao da nismo prestajali da se družimo. Videli se dva-tri puta i za manje od godinu dana smo se venčali, zatrudneli i počeli da živimo zajedno, sve za manje od godinu dana - ispričala je Dea.

Autor: D. T.