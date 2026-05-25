UHVAĆENE ZAJEDNO! Marija Šerifović i Jovana Pajić se opustile na Senidinom koncertu: Nežno joj šapuće na uvo, zbrisale novinarima (PAPARACO)

Senida Hajdarpašić Senidah večeras u beogradskom Sava Centru drži treći koncert po redu, a u njenim pesmama iz prvog reda zajedno uživaju Marija Šerifović i Jovana Pajić.
Senidah prvi red u Sava Centru nije rezervirala za kolege i familiju, već za najvatrenije fanove, a Marija i Jovana su se, uprkos tome, snašle, te u koncertu uživaju s najbolje pozicije.
One su uspele da umaknu medijima - novinari i fotoreporteri nisu bili u prilici da zabeleže njihov dolazak u Sava Centar, međutim našem paparacu nisu uspele da promaknu.
Njih dve su se maksimalno opustile i uživale u Senidinim hitovima, a jedna drugoj su često šaputale na uvo.
Inače, osim njih dve, na koncert su došle pevačice Tamara Milutinović i Katarina Ostojić Kaja, kao i influenserke Dunja Jovanić i Anastasija Grujić.
