PAPARACO! Pogledajte kako Rale izgleda i kako provodi vreme nakon operacije srca: Od alkohola ne odustaju ni on, ni Ana! ŠOK SCENA!

Sami smućkali koktele!

Poznati muzički kompozitor i producent Goran Ratković Rale nedavno je uspešno operisao srce. Hirurški zahvat je izvršen zbog mitralne regurgitacije - stanja gde mitralni zalistak ne funkcioniše pravilno, što je izazivalo otežano disanje i opterećivalo srčane komore.

Ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila je Raleta i Anu Nikolić u šokantnom izdanju.

Naime, oni su prvo usnimili ozbiljna oštećenja na Aninom besnom automobilu koji sada uglavnom vozi Rale, a onda su uhvatili poznati par koji se uputio do Kosmaja gde pevačicina ćerka Tara pohađa privatnu školu.

Ana je za ovu prililku odabrala kratku haljinu, ogrtač i cipele na štiklu.

Rale je u jednom momentu svratio do marketa gde im je kupio sokove i votku, a oni su odmah na licu mesta smućkali svoje koktele i nastavili vožnju.

Kada su uzeli Aninu ćerku iz škole, u povratku su pokupili pečenje, voće i povrće, a onda otišli do pevačicine kuće gde su uživali u ručku.

Autor: M. K.