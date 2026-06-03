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PAPARACO! Pogledajte kako Rale izgleda i kako provodi vreme nakon operacije srca: Od alkohola ne odustaju ni on, ni Ana! ŠOK SCENA!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sami smućkali koktele!

Poznati muzički kompozitor i producent Goran Ratković Rale nedavno je uspešno operisao srce. Hirurški zahvat je izvršen zbog mitralne regurgitacije - stanja gde mitralni zalistak ne funkcioniše pravilno, što je izazivalo otežano disanje i opterećivalo srčane komore.

Foto: TV Pink Printscreen

Ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila je Raleta i Anu Nikolić u šokantnom izdanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, oni su prvo usnimili ozbiljna oštećenja na Aninom besnom automobilu koji sada uglavnom vozi Rale, a onda su uhvatili poznati par koji se uputio do Kosmaja gde pevačicina ćerka Tara pohađa privatnu školu.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Ana je za ovu prililku odabrala kratku haljinu, ogrtač i cipele na štiklu.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Rale je u jednom momentu svratio do marketa gde im je kupio sokove i votku, a oni su odmah na licu mesta smućkali svoje koktele i nastavili vožnju.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Kada su uzeli Aninu ćerku iz škole, u povratku su pokupili pečenje, voće i povrće, a onda otišli do pevačicine kuće gde su uživali u ručku.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: M. K.

#Alkohol

#Ana Nikolić

#Goran Rale Ratković

#Paparaco

#operacija srca

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