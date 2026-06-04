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Uhvatili smo Nikoliju i Relju: Zajedno šetaju psa, ona bez šminke, u njegovoj dukserici (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Popularni bračni par Nikolija Jovanović i Relja Popović najčešće se zajedno, ruku pod ruku, pojavljuju na svim važnim gradskim događajima, a naš paparaco danas ih je uhvatio u centru grada, tokom dnevne šetnje.

Poznati supružnici danas su rešili da zajedno završe dnevne obaveze, a u šetnju su izveli i svog psa, čiji je povodac bio u Nikolijinim rukama.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Dok za svoja javna pojavljivanja na gradskim događajima često uklapaju skupu brendiranu garderobu i dizajnerske komade, ovaj put smo ih uhvatili u potpuno opuštenom izdanju. Relja je za šetnju odabrao komplet trenetku, dok se pevačica, čini se, najkomotnije oseća u širokoj, Reljinoj dukserici, dok je dole nosila široku trenerku.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

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Autor: D. T.

#Nikolija Jovanović

#Relja Popović

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