Uhvatili smo Nikoliju i Relju: Zajedno šetaju psa, ona bez šminke, u njegovoj dukserici (PAPARACO)

Popularni bračni par Nikolija Jovanović i Relja Popović najčešće se zajedno, ruku pod ruku, pojavljuju na svim važnim gradskim događajima, a naš paparaco danas ih je uhvatio u centru grada, tokom dnevne šetnje.

Poznati supružnici danas su rešili da zajedno završe dnevne obaveze, a u šetnju su izveli i svog psa, čiji je povodac bio u Nikolijinim rukama.

Dok za svoja javna pojavljivanja na gradskim događajima često uklapaju skupu brendiranu garderobu i dizajnerske komade, ovaj put smo ih uhvatili u potpuno opuštenom izdanju. Relja je za šetnju odabrao komplet trenetku, dok se pevačica, čini se, najkomotnije oseća u širokoj, Reljinoj dukserici, dok je dole nosila široku trenerku.

Autor: D. T.