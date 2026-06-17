Ove apartmane u Opatiji je Suzana Jovanović prodala posle smrti Saše Popovića! Pogledajte luksuzno znanje, komšije progovorile: Viđali smo ga, biznismen... (FOTO)

Ekipa "Paparaco lova" nedavno je boravila u Opatiji, gde su zabeležili da su luksuzni apartmani koje su godinama koristili Suzana Jovanović i njen suprug Saša Popović - sada u rukama novog vlasnika. Kako saznaju domaći mediji, udovica popularnog estradnog maga donela je odluku da proda dve nekretnine u ovom elitnom hrvatskom letovalištu, koje su bile jedno od njihovih omiljenih mesta za odmor i beg od beogradskog glamura.

Reč je o dva luksuzno uređena apartmana u Opatiji, koja su se nalazila u okviru ekskluzivnog kompleksa sa pogledom na more, bazenom i prostranim terasama. Svaki od stanova imao je oko 100 kvadratnih metara, a godinama su bili poznati kao mesto okupljanja brojnih ličnosti sa estrade, koje su Popovići rado ugošćavali tokom letnjih meseci.

Prema informacijama koje su se pojavile u domaćim medijima, jedan od apartmana Saša Popović je još ranije platio oko 300.000 evra, dok je ukupna vrednost oba luksuzna stana u trenutku prodaje bila višestruko veća, s obzirom na porast cena nekretnina u Opatiji u poslednjim godinama.

- Tu, pa desno, tamo... Ono što je prodao? Valjda je prodao - objasnila je jedna meštanka, čiju je priču o prodaji potvrdio još jedan meštanin.

- Njega jesmo viđali. Pozdravljao se s ovim ljudima, nije bio ufuran, ja mislim. Biznismen, svaka čast, zaradio pošteno - dodala je Popovićeva bivša komšinica.

Kako se navodi, odluka o prodaji doneta je nakon smrti Saše Popovića, a Suzana Jovanović je u međuvremenu ispraznila nekretnine i sve lične stvari prenela u Beograd. Kao razlog se najčešće pominje činjenica da porodica više ne provodi leta u Opatiji, kao i želja da se redukuje broj nekretnina u vlasništvu.

Izvori bliski porodici tvrde i da je kupac oba apartmana jedan čovek iz Beograda, dok se u medijima spekuliše da je reč o zatvaranju jednog važnog životnog poglavlja porodice Popović, koja je godinama upravo u Opatiji provodila najlepše trenutke leta.

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Nakon prodaje apartmana, ostaje i pitanje sudbine njihove luksuzne jahte, koja je takođe bila simbol letnjeg života porodice Popović na Jadranu.

Autor: D. T.