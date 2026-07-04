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PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Ivana Gavrilovića u baškarenju: Evo šta je radio (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/ Foto: Gaja ||

Paparaco našeg portala uhvatio je našeg popularnog pevača, Ivana Gavrilovića kako se baškari po ovim vrelim, tropskim temperaturama, a evo i gde!

Naš pevač Ivan Gavrilović, koji je najveću slavu stekao devedesetih godina, nedavno je nastupio na koncertu koji je okupio zvezde devedesetih godina, na Tašmajdanu, gde je napravio pravi spektakl.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Nakon ovog koncerta, Ivan je govorio da će se možda putevi zvezda devedesetih ponovo ukrstiti za prestoničku publiku, ali dok do toga ne dođe, po svemu sudeći, rešio je da "napuni baterije".

Ivana je ekipa našeg portala, tačnije, paparaco objektivu Pink.rs portala nije promakao ovaj pevač, koji je rešio da ove vrele letnje dane danas provede na jednom beogradskom bazenu, gde je sve vreme plivao. Fotografije pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

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