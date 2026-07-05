PINK.RS PAPARACO! Džejla Ramović prvi put u javnosti nakon šuškanja da je u vezi sa Jakovom Jozinovićem: Evo gde smo je uslikali (FOTO)

Otkako je u javnost, da li slučajno ili pak namerno, isplivao video snimak na kom se pevačica Džejla Ramović ljubi sa mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem, mediji ne prestaju da bruje o ovoj ljubavnoj aferi, a sada je ekipa portala Pink.rs uslikala Džejlu prvi put u javnosti nakon ovih spekulacija!

Džejla Ramović, naša poznata pevačica, pobednica jednog muzičkog takmičenja, prethodnih nekoliko dana nalazi se u žiži intresovanja, s obzirom na to da su fanovi sasvim sigurni da je ona na snimku i da se na istom ljubi sa mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem.

Ni Džejla, a ni Jakov se nisu oglašavali po pitanju ove teme, a sada oštrom oku našeg objektiva nije uspela da promakne pevačica, koja se sada prvi put pojavila u javnosti nakon ovih nagađanja. Naime, ona je posetila koncert svog kolege na Avali, pevača Adija Šošeta, a na njemu se pojavila u beloj dugačkoj i elegantnoj haljini, ali je ipak odlučila da dođe sama. Fotografije možete pogledati u galeriji u nastavku:

Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi već neko vreme?!

Nakon početnih nagađanja ko je misteriozna devojka, pojavio se kompletan snimak koji jasno pokazuje da se Džejla i Jakov ljube i razmenjuju nežnosti pred prijateljima tokom plovidbe.

Ono što je dodatno privuklo pažnju javnosti i iznenadilo mnoge jeste razlika u godinama između novopečenog para. Naime, Džejla Ramović je starija od Jakova Jozinovića četiri godine – rođena je 2002. godine i ima 24, dok je on rođen 2006. godine i ima tek 20 godina. Da je hemija između njih dvoje i te kako postojala i pre ovog letovanja, svedoči i činjenica da je Džejla bila specijalna gošća na jednom od čak deset Jakovljevih koncerata u Sava centru.

Ona je tada iskreno govorila o njemu, istakavši da su još na probama osetili "lepu energiju". Takođe, priznala je da je snimak na kojem na bini sede i pevaju sa kolegom Matijom Cvekom gledala "zaljubljeno 10 puta", iako inače nema običaj da pregledava svoje nastupe.

Tokom jednog od deset koncerata u Sava Centru koje je Jakov imao Džejla je bila u prvom redu, a on juje tokom pesme "Trebaš li me" pozvao i ona je došla do bine, pa su zajedno zapevali. Taj momenat usijao je još tad društvene mreže, a fanovi su odmah počeli da pišu da su oni novi Justin Bieber i Selena Gomez novih generacija.

Sve je zapravo marketinški trik?!

Ipak, trenutno najveću pažnju privlači teorija da je Jakov namerno objavio snimak poljupca sa devojkom za koju se veruje da je Džejla, kako bi dodatno privukao pažnju na sebe. On je, prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, podelio snimak sa broda na kojem je bio sa prijateljima.

U jednom trenutku vidi se poljubac sa devojkom za koju mnogi tvrde da je Ramovićeva, ali je objava ubrzo uklonjena. Upravo to je bilo dovoljno da korisnici mreže "X" počnu da sumnjaju da se nije radilo o slučajnosti." Ovo je sve samo ne slučajno objavljeno", "Kako je pokvaren, sve je smislio lepo pred koncerte", "Mali je namazan svim bojama, namerno je objavio snimak" - još je jedna od reakcija koja se pojavila na nekadašnjem Tviteru.

Iako je istog trenutka obrisao klip nije sprečio da ga fanovi munjevitom brzinom dele na društvenim mrežama i izazove lavinu komentara. Situacija se dodatno pogoršala kad je Bojan Cvijetičanin, sa kojim je navodno Džejla bila u vezi, doneo odluku da ih oboje ukloni sa svog Instagrama, a sa Jozinovićem čak i obirše slike sa nastupa na kojem je bio njegov gost.

Međutim, nakon svega što se dogodilo, njegova izjava posle koncerata u beogradskom Sava centru sada dobija potpuno novo značenje.

- Moj privatni život malo više ispašta, ali prijatelji i familija su tu i dolaze na koncerte. Biće za sve vremena. Jeste mi zapala neka devojka iz prvog reda, ali i dalje sam slobodan... - rekao je tada.

U tom trenutku malo ko je tome pridavao poseban značaj, ali sada su fanovi povezali kockice. Naime, upravo je Džejla Ramović sedela u prvom redu na njegovom koncertu, a mnogi veruju da su se tada među njima rodile prve varnice, koje su ubrzo prerasle u ljubav. Njihova zajednička energija na sceni i van nje već tada nije promakla publici, a Džejla je nakon koncerta govorila kako su odmah osetili posebnu povezanost tokom proba i nastupa.

Iako se ni Jakov ni Džejla za sada nisu zvanično oglasili povodom snimka koji je zapalio internet, mnogi smatraju da je upravo jedan nepažljiv potez na Instagramu otkrio ono što su do sada uspevali da sakriju od javnosti. Jedno je sigurno - danas su njih dvoje glavna tema na društvenim mrežama, a interesovanje za njihov odnos iz minuta u minut sve više raste.

Autor: Nikola Žugić