Pink.rs paparaco! Kaća Grujić u belom kompletu pokazala zgodno telo! Uživa pored mora, a od telefona se ne odvaja! (FOTO)

Poznato je da preko leta većina našin pevača provodi u Crnoj Gori zbog nastupa koje tamo imaju, a danas smo u Bečićima uhvatili i Katarinu Grujić!

Paparaco našeg portala danas je u Crnoj Gori uslikao pevačicu Katarinu Grujić dok je uživala kraj mora. Ona je na sebi nosila beli komplet, naočare za sunce i imala je rajf u kosi, a sve vreme je gledala u svoj telefon.

Kača je trenutno u Bečićima i slobodno vreme koristila je da uživa na ljuljšci u Samsara plaže. U galeriji u nastavku ovog teksta možete da pogledate i ostale fotografije i izdanja u kojima smo je zatekli.

Inače, Katarina je donela odluku da održi svoj solistički koncert u MTS dvorani što je nedavno najavila.

Između ostalog, sama bina u MTS dvorani, biće specijalno izrađena po njenim zamislima i nacrtima, a stajaće na desetine hiljada evra!

- Neumesno je govoriti o novcu, posebno kada je ulaganje u karijeru u pitanju. Poznato je da nikada nisam žalila sredstva ni za tekstopisce, ni za aranžere, ni za visokobudžetne spotove, ali sa ove distance, 15 godina kasnije, smatram da se sve isplatilo. Moja publika zaslužuje samo najbolje i ja sam spremna da im to pružim 23. oktobra! Očekujem da svi kućama odu zadovoljni i srećni, i ako Bog da, da spektakl koji pripremam, ponovimo još koji put. Ne bih se bunila ni da imam seriju koncerata u MTS dvorani, kao i da se preselim u neku drugu, veću - rekla je Kaća Grujić koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gde ima seriju zakazanih koncerata.

Autor: A. Nikolić