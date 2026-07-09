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Vreli letnji dodiri: Mia Borisavljević i Boki Grujić razmenjivali nežnosti nasred plaže, pogledajte gde smo ih uhvatili u Crnoj Gori (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko je u jeku, a brojne estradne zvezde, između nastupa, koriste svaki slobodan trenutak kako bi napunile baterije na moru. Među njima su i pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Boki Grujić, koje je ekipa portala Pink.rs uhvatila u Bečićima.

Poznati bračni par odlučio je da napravi predah od brojnih poslovnih obaveza i užurbanog tempa koji leto sa sobom nosi, pa su nekoliko sati proveli na jednoj od najlepših plaža na crnogorskom primorju. Međutim, ni na trenutak nisu zaboravili jedno na drugo.

Foto: Pink.rs

Naš paparaco zabeležio je romantične trenutke dok su stajali zagrljeni, potpuno posvećeni jedno drugom. Pevačica je svom zgodnom suprugu stavila ruke oko vrata, gledali su se pravo u oči, razmenjivali osmehe i nežnosti, kao da oko njih nije bilo nikoga. Njihova prisnost nije mogla da prođe neprimećeno, pa su privukli poglede brojnih gostiju koji su se u tom trenutku zatekli na plaži.

Foto: Pink.rs

Mia je i ovog puta pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na domaćoj estradi. U upečatljivom jednodelnom kupaćem kostimu sa animal printom i teksas šortsu istakla je izvajanu figuru, dok je Bojan bio u ležernoj beloj lanenoj kombinaciji.

Nije tajna da Mia i Bojan godinama važe za jedan od najzgodnijih, ali i najskladnijih parova na estradi. Oboje veliku pažnju posvećuju zdravom načinu života, redovnim treninzima i pravilnoj ishrani, pa njihova fizička forma često izaziva brojne komentare na društvenim mrežama. Iako iza sebe imaju uspešne karijere, porodicu i brojne poslovne obaveze, očigledno pronalaze vreme da neguju svoj odnos i uživaju u zajedničkim trenucima.

Nakon nekoliko minuta provedenih u zagrljaju, par se uputio ka delu plaže gde ih je čekalo osveženje, a sve vreme nisu skidali osmeh sa lica.

Poznato je da su letnji meseci za pevače najintenzivniji deo godine, kada gotovo svakodnevno nastupaju širom regiona, a posebno na crnogorskom primorju, koje je i ove sezone omiljena destinacija domaćih zvezda. Upravo zbog toga svaki slobodan sat koriste da odmore, provedu vreme sa porodicom i napune baterije za nove nastupe.

Foto: Pink.rs

Autor: D.T.

#Bojan Boki Grujić

#Crnogorsko primorje

#Mia Borisavljević

#Paparaco

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