Vreli letnji dodiri: Mia Borisavljević i Boki Grujić razmenjivali nežnosti nasred plaže, pogledajte gde smo ih uhvatili u Crnoj Gori (PAPARACO)

Letnja sezona na crnogorskom primorju uveliko je u jeku, a brojne estradne zvezde, između nastupa, koriste svaki slobodan trenutak kako bi napunile baterije na moru. Među njima su i pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Boki Grujić, koje je ekipa portala Pink.rs uhvatila u Bečićima.

Poznati bračni par odlučio je da napravi predah od brojnih poslovnih obaveza i užurbanog tempa koji leto sa sobom nosi, pa su nekoliko sati proveli na jednoj od najlepših plaža na crnogorskom primorju. Međutim, ni na trenutak nisu zaboravili jedno na drugo.

Naš paparaco zabeležio je romantične trenutke dok su stajali zagrljeni, potpuno posvećeni jedno drugom. Pevačica je svom zgodnom suprugu stavila ruke oko vrata, gledali su se pravo u oči, razmenjivali osmehe i nežnosti, kao da oko njih nije bilo nikoga. Njihova prisnost nije mogla da prođe neprimećeno, pa su privukli poglede brojnih gostiju koji su se u tom trenutku zatekli na plaži.

Mia je i ovog puta pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na domaćoj estradi. U upečatljivom jednodelnom kupaćem kostimu sa animal printom i teksas šortsu istakla je izvajanu figuru, dok je Bojan bio u ležernoj beloj lanenoj kombinaciji.

Nije tajna da Mia i Bojan godinama važe za jedan od najzgodnijih, ali i najskladnijih parova na estradi. Oboje veliku pažnju posvećuju zdravom načinu života, redovnim treninzima i pravilnoj ishrani, pa njihova fizička forma često izaziva brojne komentare na društvenim mrežama. Iako iza sebe imaju uspešne karijere, porodicu i brojne poslovne obaveze, očigledno pronalaze vreme da neguju svoj odnos i uživaju u zajedničkim trenucima.

Nakon nekoliko minuta provedenih u zagrljaju, par se uputio ka delu plaže gde ih je čekalo osveženje, a sve vreme nisu skidali osmeh sa lica.

Poznato je da su letnji meseci za pevače najintenzivniji deo godine, kada gotovo svakodnevno nastupaju širom regiona, a posebno na crnogorskom primorju, koje je i ove sezone omiljena destinacija domaćih zvezda. Upravo zbog toga svaki slobodan sat koriste da odmore, provedu vreme sa porodicom i napune baterije za nove nastupe.

Autor: D.T.