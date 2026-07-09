Dok Đani radi do zore, Slađa uživa za sve pare: Krije se na plaži u debelom hladu, cigare ne ispušta (PAPARACO)

Letnja sezona u Crnoj Gori uveliko je u punom jeku, a dok Radiša Trajković Đani, po svemu sudeći, niže nastupe širom primorja i zabavlja publiku do ranih jutarnjih sati, njegova supruga Slađana Trajković rešila je da slobodno vreme provede daleko od gužve i reflektora.

Naša paparaco ekipa uslikala je Slađu na jednoj plaži u Bečićima, gde je odmah pronašla mesto duboko ispod suncobrana, očigledno rešena da izbegne jake sunčeve zrake. Poznato je da mnogi tokom vrelih letnjih dana koriste zaštitne preparate kako bi sačuvali kožu od UV zračenja, a čini se da ni Đanijeva supruga ne prepušta ništa slučaju, pa je najveći deo vremena provela u debelom hladu, daleko od direktnog sunca.

Iako je bila na plaži, nije delovalo da joj je sunčanje prioritet. Naprotiv, gotovo sve vreme sedela je u zaklonu, sa tamnim naočarima koje su dodatno skrivale njen pogled, dok joj iz ruke nisu ispadali ni mobilni telefon ni cigareta. Između povremenih pogleda u ekran i nekoliko dimova, opušteno je uživala u morskom ambijentu, ne obraćajući mnogo pažnje na dešavanja oko sebe.

Delovalo je kao da joj je upravo takav odmor bio potreban - bez velike gužve, poziranja i izlaganja suncu, već u miru i hladovini, uz omiljene sitne rituale. Uostalom, dok Đani vredno radi i puni klubove širom crnogorskog primorja, neko mora da iskoristi priliku i napuni baterije za nove letnje izazove.

Slađa je i ovog puta pokazala da joj prijaju jednostavni trenuci odmora, a Bečići su joj, sudeći po svemu, bili idealna destinacija da na kratko pobegne od estradne vreve i uživa u letnjem danu na svoj način.

Đani nedavno operisan

Podsetimo, Slađa je nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorila o zdravstvenom stanju svog supruga, kojem je ugrađeno čak pet sentova.

- Cela istina je da sam ja proveravala svoje rezultate, a onda i on, te smo dobili nalog da se javimo kardiologu, da je alarmantno stanje. On se nije osećao loše, nego je na moj nalog otišao da odradi običan pregled. Ugradili su mu pet stentova, ali dobro je, oporavlja se, imaće pauzu od posla sigurno mesec dana, mora da odmara. To što se desilo je intervencija, nije bilo srčanog udara kao što se priča, ali mora da se sredi, šetnja, odmaranje - rekla je Slađa pa je dodala:

- Takav život kakav vodi mora da ima posledice, radi se noću, jede se gde stigne, stres, to ostavlja posedice, ali dobro će biti.

Autor: D .T.