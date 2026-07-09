Ništa ne prepušta slučaju! Pogledajte šta Sergej Ćetković radi pred koncert u Crnoj Gori: Uhvatili smo ga u Luštici, osmeh ne skida s lica (PAPARACO)

Jedan od najcenjenijih regionalnih kantautora Sergej Ćetković ovih dana boravi na crnogorskom primorju, gde ga već sutra očekuje veliki koncert u Luštici. I dok publika s nestrpljenjem odbrojava sate do njegovog izlaska na scenu, naša paparaco ekipa zatekla je pevača u potpuno drugačijem izdanju - daleko od reflektora, usred završnih priprema za sutrašnji spektakl.

Sergej je obišao prostor na kojem će nastupiti, dok su radnici uveliko postavljali binu, rasvetu i prateću opremu. U opuštenom izdanju, sa sunčanim naočarima i osmehom na licu, strpljivo je obilazio svaki deo koncertnog prostora, povremeno zastajući da razmeni nekoliko reči sa članovima tehničke ekipe.

Po svemu sudeći, ništa nije želeo da prepusti slučaju. Iako je poznat po tome što publika na njegovim koncertima uglavnom pamti emocije, hitove i vrhunsku atmosferu, iza svakog nastupa stoje sati priprema, a Sergej je još jednom pokazao da voli da bude upoznat sa svim detaljima pre nego što izađe pred publiku.

Tokom obilaska delovao je izuzetno raspoloženo i srdačno. Sa osmehom je pozdravljao prisutne, pažljivo pratio kako napreduju završni radovi, a zatim se uputio dalje, ostavljajući utisak čoveka koji mirno i bez velike pompe pristupa svakom svom nastupu.

To i ne čudi, budući da Sergej godinama važi za jednog od najomiljenijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije. Njegove pesme poput "Pogledi u tami", "Korov", "Ljubav", "Znaj da moja si" i brojni drugi hitovi već decenijama pune koncertne dvorane, dok je publika navikla da od njega dobije veče ispunjeno emocijama, vrhunskim muzičkim izvedbama i neposrednom komunikacijom.

Sudeći po prizorima koje je zabeležila naša ekipa, u Luštici je gotovo sve spremno za još jedno muzičko veče za pamćenje, a ako je suditi po atmosferi tokom priprema, nema sumnje da će Sergej i ovog puta opravdati reputaciju umetnika koji retko kada razočara svoju publiku.

Jakov je omladinu vratio na fabrička podešavanja

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović poslednjih meseci je regionalna senzacija. Održao je mnoštvo koncerata, iako tada nije imao svoje autorske pesme, već je pevao proslavljene hitove svojih renomiranih kolega, a dok ga deo stručne javnosti zbog toga kritikuje, mnogi ga podržavaju.

Podržao ga je i sam Sergej, koji mu je gostovao na jednom od koncerata u beogradskom Sava Centru, a u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorio je na tu temu:

- Svaka podrška znači, pogotovo onim najmlađim, ja znam da je meni svaka reč od starijih kolega kao kuća. Prve karte koje sam kupio deci, jesu karte za njegov koncert u MTS Dvorani. Ja sam rekao da je trebao da se desi neko kao on, jer je omladinu upoznao sa pravom muzikom. Hvala mu što je omladinu vratio na fabrička podešavanja.

Autor: D. T.