PINK.RS PAPARACO UHVATIO KAĆU U BUDVI! Pevačica zablistala u letnjem izdanju, osmeh i vitka figura privlačili sve poglede (FOTO)

Naš paparaco uslikao je pevačicu Katarinu Živković tokom boravka u Budvi, gde je očigledno iskoristila slobodno vreme za predah od brojnih poslovnih obaveza.

Kaća je uhvaćena dok je silazila niz stepenice ispred luksuznog zdanja, a za ovu priliku odabrala je jednostavnu, ali efektno iskombinovanu letnju kombinaciju. Na sebi je imala belu pripijenu majicu koja je istakla njenu vitku figuru, crne kožne šortseve visokog struka, crne sandale sa platformom, kao i veliku crnu torbu. Stajling je upotpunila tamnim naočarima za sunce i ručnim satom, dok je dugu, ravnu crnu kosu pustila da slobodno pada preko ramena.

Bez previše detalja i šminke, pevačica je pokazala da joj prirodan izgled odlično pristaje, a mnogi bi se složili da izgleda odmorno, negovano i u sjajnoj formi.

Iako je poslednjih meseci veoma angažovana kada su nastupi u pitanju, Katarina očigledno pronalazi vreme i za odmor na crnogorskom primorju, gde tradicionalno boravi veliki broj poznatih ličnosti tokom letnje sezone.

Podsetimo, Katarina Živković se pre dve godine ostvarila u najvažnijoj životnoj ulozi i dobila sina Stefana, o kojem neretko govori sa mnogo emocija. Pevačica je više puta isticala da joj je majčinstvo potpuno promenilo život i da joj je naslednik postao centar sveta, kao i da bi zbog njega bila spremna da se odrekne svega.

Autor: N.B.