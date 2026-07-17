EKSKLUZIVNI PINK.RS PAPARACO SNIMCI! Prija drži desetomesečnu ćerku u naručju, a pogledajte šta se dešava na luks jahti Živojinovića u Crnoj Gori! (FOTO+VIDEO)

Porodično uživaju na Crnogorskom primorju, gde nisu umakli oštrom oku našeg paparaca!

Muzička zvezda Aleksandra Prijović trenutno sa porodicom boravi na Crnogorskom primorju, daleko od gradskog meteža. Tamo je cela porodica Živojinović, a mi smo ih usnimili u Porto Montenegru.

Prija je držala desetomesečnu ćerku Ariju u naručju, a onda smo usnimili i luksuznu jahtu na kojoj je porodica Živojinović. Aleksandra je na sebi ovom prilikom nosila klasičnu haljinu na pruge, dok smo Filipa na jahti usnimili sa kačketom i rancem na leđima, a sa njim je bio i njegov otac Boba Živojinović.

Inače, Prija će pravo odatle ići na zakazane nastupe i koncerte kako u Crnoj Gori tako i u drugim zemljama širom regiona, te joj je ovo bila jedinstvena prilika da malo odmori i uzme kratki predah sa porodicom.

Prijina majka oduševila u bikiniju

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović nedavno je uživala na odmoru sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Oni ne kriju koliko uživaju u zajedničkim trenucima, teć otvoreno pokazuju naklonost jedno drugom na društvenim mrežama.

Borka je tada podelila sliku u jarko žutom kupaćem kostimu koji je istakao njene rasne obline, a ova objava naišla je na veliki broj lajkova i pozitivnih komentara.Jasno je da Borka vodi računa o svom izgledu, te sada može ponosno da šeta plažom.

Autor: M.K.