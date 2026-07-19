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PINK.RS PAPARACO DIREKTNO IZ CRNE GORE: Pogledajte u kakvom izdanju smo uslikali Katarinu Grujić, evo šta je radila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Letnja sezona nastupa zvanično je u punom jeku, a gotovo svi najtraženiji pevači i pevačice spakovali su kofere i preselili se na Crnogorsko primorje, gde iz večeri u veče prave atmosferu za pamćenje, a mi smo sada uhvatili pevačicu Katarinu Grujić kada se najmanje nadala!

Ekipa Pink.rs nalazi se na licu mesta i budno prati svaki njihov korak, od spektakularnih nastupa, preko dolazaka i odlazaka, pa sve do onih trenutaka kada pomisle da su reflektori ugašeni. Upravo tada nastaju najzanimljivije scene, a naše kamere beleže sve ono što publici inače ostane skriveno.

Te tako, uslikali smo pevačicu Katarinu Grujić kada se najmanje nadala. Naime, uslikali smo je dok se fotografisala na jednoj crnogorskoj plaži, dok je bila u dugačkoj plavoj haljini za plažu, a paparaco fotografije možete pogledati u nastavku:

"Publika bira kod koga će"

Podsetimo, Katarina je otvoreno govorila o kolegama, estradi, ali i letnjoj sezoni u današnjem uključenju u "Premijera Vikend - Specijal".

- Dve nedelje sam ovde, konstantno radim. Za svakoga je pojedinačno i drugačije, možda je prezasićeno nastupima, dnevne žurke, noćne... Ali publika je ta koja bira kod koga će da ide, ja ne mogu da se požalim - rekla je pevačica.

Ona smatra da postoji više razloga zbog kojih pojedini pevači ovog leta nisu angažovani na primorju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam zašto neki nisu pozvani. Pevači su digli cene, ili neće jer su prošle godine loše prošli... Poslednjih 10 godina konstantno radim, po mesec dana, u Crnoj Gori. Sa svim gazdama sam u odličnim odnosima, većinom su mi prijatelji - iskrena je bila Katarina.

Grujićeva je otkrila i da leto u Budvi za nju ima posebnu draž.

- Ne znam ko drugi još ima kuću, ali ja sam moju nasledila od mog oca. Drago mi je što mogu da dolazim sa svojom ćerkicom, svaki dan smo na plaži, pa u bazenu u našoj kući - ispričala je pevačica.

Suprug Marko Gobeljić zbog sportskih obaveza nije mogao dugo da bude sa porodicom na moru.

- Moja jača polovina je bio samo dva-tri dana, kada je došao sa priprema, kad su mu dali slobodno. Prelepo smo to vreme iskoristili - rekla je Katarina.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

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