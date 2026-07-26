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PINK.RS PAPARACO DIREKTNO IZ CRNE GORE! Sandra Afrika uslikana na jahti kod bivšeg dečka, a onda ju je provozao na motoru: Pomirenje na pomolu?! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Njih dvoje se tokom leta u Crnoj Gori ne odvajaju!

Pevačica Sandra Afrika trenutno boravi u Crnoj Gori gde ima zakazane nastupe tokom leta, a sa njom je sve vreme njen bivši partner i saradnik Aleksandar Moskovljević Mikiša.

Foto: Pink.rs

Oku našeg paparaca nisu izmakli, a mi smo Sandru najpre uslikali na jahti kod Mikiše gde su zajedno uživali.

Nakon toga, Mikiša je Sandru provozao na motoru po Budvi.

Foto: Pink.rs

Po svoj prilici njih dvoje se ne odvajaju tokom letnje turneje, a da li je pomirenje na pomolu, ostaje da vidimo.

Foto: Pink.rs

Inače, Sandra Afrika komentarisala je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' sve što se dešava u Crnoj Gori njenim kolegama.

Foto: Pink.rs

- Kažu da je Jakovu otkazan nastup zbog kiše, a pogledajte nebo? Šta se dešava i zašto pevači otkazuju nastupe? Sandra, šta se dešava u Budvi? - pitao je Nemanja.

Foto: Pink.rs

- Ja ne znam došla sam iz Hrvatske došla. Radila sam sinoć nastup u Sutomoru i nemam pojma ništa. Mikiša je ovde u Crnoj Gori i prosto vidi, ali ja nemam pojma. Ja samo Crna Gora, Hrvatska i Bosna, a ništa ne znam. Iskreno, kolege mi se ne žale da nemaju nastupe i ne pričam sa njima na temu ko je imao koliko ljudi. Čula sam da su cene visoke, pića, ulaznica - govorila je Sandra.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: N. V.

#Aleksandar Moskovljević Mikiša

#Crna Gora

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#Paparaco

#Sandra Afrika

#pevačica

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