PINK.RS PAPARACO DIREKTNO IZ CRNE GORE! Sandra Afrika uslikana na jahti kod bivšeg dečka, a onda ju je provozao na motoru: Pomirenje na pomolu?! (FOTO+VIDEO)

Njih dvoje se tokom leta u Crnoj Gori ne odvajaju!

Pevačica Sandra Afrika trenutno boravi u Crnoj Gori gde ima zakazane nastupe tokom leta, a sa njom je sve vreme njen bivši partner i saradnik Aleksandar Moskovljević Mikiša.

Oku našeg paparaca nisu izmakli, a mi smo Sandru najpre uslikali na jahti kod Mikiše gde su zajedno uživali.

Nakon toga, Mikiša je Sandru provozao na motoru po Budvi.

Po svoj prilici njih dvoje se ne odvajaju tokom letnje turneje, a da li je pomirenje na pomolu, ostaje da vidimo.

Inače, Sandra Afrika komentarisala je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' sve što se dešava u Crnoj Gori njenim kolegama.

- Kažu da je Jakovu otkazan nastup zbog kiše, a pogledajte nebo? Šta se dešava i zašto pevači otkazuju nastupe? Sandra, šta se dešava u Budvi? - pitao je Nemanja.

- Ja ne znam došla sam iz Hrvatske došla. Radila sam sinoć nastup u Sutomoru i nemam pojma ništa. Mikiša je ovde u Crnoj Gori i prosto vidi, ali ja nemam pojma. Ja samo Crna Gora, Hrvatska i Bosna, a ništa ne znam. Iskreno, kolege mi se ne žale da nemaju nastupe i ne pričam sa njima na temu ko je imao koliko ljudi. Čula sam da su cene visoke, pića, ulaznica - govorila je Sandra.

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Autor: N. V.