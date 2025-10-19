NAJBOLJI KANDIDAT VEČERAS! Đorđe Jovanović raspametio žiri Pinkovih zvezda, svi u studiju ZANEMELI kada su čuli koga bira za mentora! (VIDEO)

Naredni kandidat koji se predstavio članovima žirija "Pinkovih zvezda" jeste dvadesetjednogodišnji Đorđe Jovanović iz Niša.

On je za svoje predstavljanje odabrao pesmu Saše Matića "Ne idi s njim", a potom i "Tajnu želju" Šabana Šaulića. Već pri prvim taktovima prve pesme dobio je tri glasa - od Bosanca, Jelene Karleuše i Viki Miljković. Na kraju druge pesme, svi su dali glas osim Zorice Brunclik.

- Najbolji kandidat večeras, a možda i u zadnjih nekoliko emisija. Bio si fantastičan, bez greške. Bravo - rekla je Jelena Karleuša, a potom je prokomentarisao i Desingerica.

- Dobro je to vokalno, sve je bomba, ali kad plačem, treba da plačem, kad treba da mi j*be kevu, treba da mi j*be kevu! Florin te radi na emociju, kad plačeš, ti plačeš... - pokušavao je da dočara Desingerica.

- Ono što ovog dečka deli od toga da bude velika zvezda jeste... Sada, na sav svoj talenat, moraš da dodaš i nešto što se zove jedan stage present, da deluješ kao zvezda. Džabe mentor ako ti malo ne poradiš na sebi, da deluješ kao... Izašao si mnogo stidljivo. Takav talenat, divan momak, divan glas... Gledaš u pod, delovao si stidljivo, delovao si pomalo uplašeno. Da ne dođe do velike, istorijske nepravde, da oni koji lošije pevaju od tebe budu veće zvezde... Samo oni koji su agresivni i uporni u tome pojedu one koji ne znaju ne da se laktaju, nego da deluju kao zvezda. Za nas u žiriju nema ništa strašnije nego kada vidimo da neko neće napraviti posao samo zato što je mnogo stidljiv, povučen - posavetovala ga je Karleuša.

Zorica je obrazložila zbog čega nije dala glas.

- Normalno da bih glasala za dečka, dečko je talentovan. Mnogo je gledao sa strane. Despić je prvi put glasao i Bosanac, pa reko hajde malo da polome koplja - rekla je ona, a Bosanac je dodao:

- Večeras je prvi put da mi je neko milovao uši. Ja sam to nagradio. Sve drugo, to su priče za mentora i tebe, koga odabereš, šta ćeš dalje, kako ćeš - zaključio je Bosanac.

Đorđe Jovanović je odlučio da za mentora izabere Dragomira Despića Desingericu, a njegov potez prokomentarisali su hrabrim.

Autor: D .T.