Takmičar (22) oduševio žiri! Zapevao pesme koje mnogo starije kolege ne bi mogle da iznesu: Viki ga odmah uzela pod svoje (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Muhamed Beriša (22) na scenu najgledanijeg takmičenja dolazi iz Subotice i predstavlja se stručnom žiriju numerom Adila Maksutovića "Ljubi me po sećanju", a za nešto bržu varijantu odabrao je pesmu "Živim život koji moram".

Izvedbe prve numere, Muhamed je oduševio žiri izborom, ali glasova nije bilo.

Tek tokom prvog refrena druge pesme koju je Muhamed izvodio stigao je prvi glas i to od Viki Miljković, a potom se priključila i Jelena Karleuša, te je kandidat do kraja nastupa sakupio ukupno dva glasa.

Njegov nastup pogledajte u nastavku

Usledili su komentari žirija

- Muhamede, ti i sve bolji i bolji bio, opuštao si se i zaslužio si više od dva glasa. Počeo si nesugurno, a završio jako. Uživala sam u odabiru obe pesme -rekla je Jelena.

- Jako lepa boja glasa, ukrasi, ti si mlad, ali čuje se kad se neko rodi sa tim. Ne znaš da dišeš dok pevaš, moraš da radiš na mogim stvarima, ali dobar si -rekla je Viki.

- Bilo je fino i opušteno, slušao bih ga, ja sam se nešto zbunio, koleginica me poremetila -rekao je Desingerica

- Dobar je bio, sine, biraj mentora -rekao je Bosanac, a Muhamed je odabrao Viki Miljković da ga vodi kroz dalje takmičenje.

Autor: M. Vićović