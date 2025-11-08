Digao sve na noge! Mladen (37) zapevao akapela narodnjak, pa oduvao žiri i završio kod Desingerice (VIDEO)

Šok!

Mladen Cenić (37) naredni je istupio pred stručni žiri u novom izdanju emisije "Pinkove zvezde", te je tako za svoju prvu numeru kojom se predstavio odabrao pesmu "Južna Pruga".

Za svoju drugu numeru odabrao je pesmu "Drska ženo plava", a Jelena Karleuša sve vreme je đuskala dok je on pevao, te na kraju nije imao nijedan glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ovo je greška, uzeću prvi reč, ti si odličan pevač, odličan stav, bravo. Ja ne preferiram u ovoj muzici, ali me baš čudi da ovi koji traže energije. Mislim da su se ogrešili i nema smisla da se tako ponašaju - rekao je Bosanac.

- Gde je ovde "ne", pošto ga ishvali katastrofa?! - rekla je Zorica.

- Ovo stvarno nije fer da niko ne glasa, sramota - rekao je Bosanac.

- Bucko je, sladak je, ima energiju, uzmi ga - rekla je Karleuša.

- Moraš malo da smršaš, dobar je odabir pesama, ali mislim da je šteta da ovaj kandidat ne prođe dalje - rekao je Desingerica.

- Šta piješ za samopouzdanje Desingerice?! Pobednik je uvek kod mene - rekla je Jelena.

- Nisam te uzela jer ja tražim pevače koji su narodnjaci - rekla je Viki, a kako je kandidat rekao da peva narodnjake, ona mu je dala glas, a potom i Desingerica, kada su čuli kako peva narodnjake.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić