AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Žiriju popadale vilice! Mirela Šolaja digla atmosferu, Bosanac šokirao kolege (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu mogli da veruju šta vide!

Naredna kandidatkinja koja je istupila na stejdž bila je Mirela Šolaja (29) iz Zagreba, predstavila se numerom "Bio si mi drag", a Jelena Karleuša sve vreme je bodrila.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu odabrala je numeru "Hajde da zažmurimo", koja je malo bržeg ritma, te je tako studio skočio na noge da đuska. Nakon izvedbe ove dve numere, Mirela je dobila glas od Dragana Stojkovića Bosanca.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja sam evropsko-balkanska zvezda, ja objedinjujem narode i narodnosti. Ja što čujem u ovoj devojci, oni nisu čuli, naročito ova cava - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Inače, Dragan ima koncert u Zagrebu, to je jedan od glavnih razloga što navija za tebe - rekla je Zorica.

- Sviđa mi se stejdž nejm da ideš kao "Šolaja" - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da mu odgovaram, da mu ne klipuju po internetu - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

