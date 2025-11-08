Žiriju popadale vilice! Mirela Šolaja digla atmosferu, Bosanac šokirao kolege (VIDEO)

Nisu mogli da veruju šta vide!

Naredna kandidatkinja koja je istupila na stejdž bila je Mirela Šolaja (29) iz Zagreba, predstavila se numerom "Bio si mi drag", a Jelena Karleuša sve vreme je bodrila.

Za svoju drugu pesmu odabrala je numeru "Hajde da zažmurimo", koja je malo bržeg ritma, te je tako studio skočio na noge da đuska. Nakon izvedbe ove dve numere, Mirela je dobila glas od Dragana Stojkovića Bosanca.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ja sam evropsko-balkanska zvezda, ja objedinjujem narode i narodnosti. Ja što čujem u ovoj devojci, oni nisu čuli, naročito ova cava - rekao je Bosanac.

- Inače, Dragan ima koncert u Zagrebu, to je jedan od glavnih razloga što navija za tebe - rekla je Zorica.

- Sviđa mi se stejdž nejm da ideš kao "Šolaja" - rekla je Karleuša.

- Ne mogu da mu odgovaram, da mu ne klipuju po internetu - rekao je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić