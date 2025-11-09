AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Ostali bez teksta! Anita šokirala žiri, Karleuša nikad iskrenija: Bizarno je što... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Anita Petrović (29) iz Vranja za svoju prvu pesmu u novom izdanju "Pinkovih zvezda" odabrala je numeru "Pet godina voljena", a ona nije imala glasove.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu numeru odabrala je pesmu "Imam pesmu da vam pevam", te ipak i posle ove izvedbe, stručni žiri joj nije dodelio nijedan glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Znate šta, ja moram da kažem, odavde, ne čujem je u inir i nemam monitor - rekao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- U visokim tonovima šuri i to, a u tim niskim, kao da se ne čuješ ništa. Kada treba da pukne, to pukne - rekao je Desingerica.

- Sve što ti je nisko, to je bilo u falšu. To u visokim tonovima je bilo dobro, u najtežim delovima - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

