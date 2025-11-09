Ostali bez teksta! Anita šokirala žiri, Karleuša nikad iskrenija: Bizarno je što... (VIDEO)

Šok!
Anita Petrović (29) iz Vranja za svoju prvu pesmu u novom izdanju "Pinkovih zvezda" odabrala je numeru "Pet godina voljena", a ona nije imala glasove.
Za drugu numeru odabrala je pesmu "Imam pesmu da vam pevam", te ipak i posle ove izvedbe, stručni žiri joj nije dodelio nijedan glas.
Njen nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su potom komentari žirija.
- Znate šta, ja moram da kažem, odavde, ne čujem je u inir i nemam monitor - rekao je Ognjen.
- U visokim tonovima šuri i to, a u tim niskim, kao da se ne čuješ ništa. Kada treba da pukne, to pukne - rekao je Desingerica.
- Sve što ti je nisko, to je bilo u falšu. To u visokim tonovima je bilo dobro, u najtežim delovima - rekla je Karleuša.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić