Ostali bez teksta! Anita šokirala žiri, Karleuša nikad iskrenija: Bizarno je što... (VIDEO)

Anita Petrović (29) iz Vranja za svoju prvu pesmu u novom izdanju "Pinkovih zvezda" odabrala je numeru "Pet godina voljena", a ona nije imala glasove.

Za drugu numeru odabrala je pesmu "Imam pesmu da vam pevam", te ipak i posle ove izvedbe, stručni žiri joj nije dodelio nijedan glas.

Usledili su potom komentari žirija.

- Znate šta, ja moram da kažem, odavde, ne čujem je u inir i nemam monitor - rekao je Ognjen.

- U visokim tonovima šuri i to, a u tim niskim, kao da se ne čuješ ništa. Kada treba da pukne, to pukne - rekao je Desingerica.

- Sve što ti je nisko, to je bilo u falšu. To u visokim tonovima je bilo dobro, u najtežim delovima - rekla je Karleuša.

Autor: Nikola Žugić