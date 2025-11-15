AKTUELNO

Dobio šansu ali... Bojan iz Smederava napravio karambol u žiriju, Despić pozvao Jelenu da prošeta sa kandidatom, ali da ga on obuče za dejt (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Bojan Nikolić, 21 godina, iz Smederava je naredni kandidat koji je izašao na scenu i predstavio se pesmom "Nemoj druže" Šerifa Konjevića, ali nije dobio glasove.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je zapevao "Kafansku pevačicu" Željka Samardžića, ali su glasovi stručnog žirija izostali.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Jesi bio nekada sa nekom pevačicom? - upitala je Jelena.

- Nisam - rekao je Bojan.

- VIdelo se da nisi jer se u drugoj pesmi to primetilo, moralo je to da bude jako uverljivije. Da se ne lažemo, ti si previše sladak, ali ništa više od toga. - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni deluje kao da si se ti na silu obukao, da te je neko naterao da dođeš ovde. Bajo izgledaš kao kruška, ne treba da izgledaš pristojno, treba da izgledaš zavodljivo. Šta Jelena ti bi se šetala sa njim kroz Delta siti - rekao jeDespić. ,

- Što da ne - rekla je Jelena.

- Ma prošetajte kroz Galeriju - dodala je Viki.

- Je l ti hoćeš da prošetamo - upitala je Jelena kandidata.

-Naravno - dodao je kandidat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću ti dati drugu šansu, ali samo pod uslovom da te Despić obuče za Delta siti i nastup - rekao je Ognjen.

- Može da ga sredim, da prošeta ovaku bicuricu - rekao je Despić.

Autor: N.B.

