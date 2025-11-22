Ima samo jednu želju! Evo šta će Lepoj Lukić pisati na spomeniku: Štedim samo za...

Pevačica Lepa Lukić živi život punim plućima, a iako ima 85 godina, ne krije da uživa u punom zdravlju i veselju. Ipak, kaže da razmišlja o tome kako će izgledati njena sahrana.

Lepa Lukić je puna pozitivnog duha, a čak i o svojoj sahrani priča sa velikim osmehom. Kako je rekla, ima želju šta treba da joj stoji kao epitaf na nadgrobnom spomeniku.

– Da se odmah zna, tražiću da na mom spomeniku piše: "Ovde Lepa Lukić leži prvi put sama" – izjavila je uz smeh.

Kako je Lepa ranije pričala, stavlja pare sa strane, kako bi njena sahrana bila dostojanstvena.

- Štedim ja za stare dane. Moram da štedim jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane samo dve hiljade evra iza mene, a da me onda niko ne sahrani kako treba, pa da me pokopaju kao skitnicu - rekla je ona iskreno.

Lepa Lukuć danas uživa u plodovima bogate karijere i to sa ozbiljnom penzijom. U javnosti se često spekuliše o visinama nacionalnih penzija poznatih umetnika, ali Lepa je sada bez zadrške priznala koliko joj mesečno para leže na račun.

"Zadovoljna sam nacionalnom penzijom, ona iznosi 100.000 dinara, a prva iznosi 140.000 dinara. Nisam beležila koliko sam zaradila u životu, zaradila sam milione, kupila sam sebi krov nad glavom, trošim i trošiću, neću da nosim tamo gde ne treba. Sebi kupujem garderobu" - otkrila je Lepa Lukić, kojoj na račun svakog meseca leže 240.000 dinara.

Autor: N.B.