Pinkove Zvezde

Sreda Adams ne večeras: Marija Kojčinović (21) oduševila žiri, Karleuša odmah uvidela zamerke (VIDEO)

Oduvala ih je!

Marija Kojčinović (21) iz Beoograda kao svoju prvu numeru odabrala je "Ah što ćemo ljubav kriti", kojom se predstavila u novom izdanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je zapevala drugu pesmu "Čekala sam čekala", ona je dobila tri glasa stručnog žirija, koji su ostali do samog kraja.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Kakvo uživanje, kakav bol u kukuruzu, svaka čast, koliko ti uživaš, tako se radi posao, svaka čast - ponavljao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema neki poseban razlog zašto ti nisam dala glas, nikada nije kasno da se ispravim - rekla je Zorica.

- Ti nisi dobro pevala prvu pesmu, nisi pevala u visinama kao što si u drugoj otpevala kraj - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si ti bila bomba večeras, pogotovo druga pesma, ono što bih ja zamerila jeste stajling, kosa, šminka. Mnogo bih ja to bolje, drugačije, mislim da si na 10 odsto kako možeš da izgledaš. Izgledaš mi kao pufnica, esen pufnica, sado-mazo. Sreda Adams ne večeras, bitno je da si pokazala da imaš sve - rekla je Karleuša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

