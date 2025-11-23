AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Sreća je na njegovoj strani! Karleuša preklinjala Ognjena da reaguje zbog kandidata, šok u Pinkovim zvezdama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogla da ne reaguje!

Naredni kandidat koji je istupio na scenu bio je Meho Muratović (41) iz Crne Gore, koji je odabrao za svoju prvu pesmu, numeru "Samo ovu noć", ali nije imao glasove.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, on je zapevao pesmu "Na sve spreman", ali na kraju, Meho ipak nije imao nijedan glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ognjene, uzmi ga molim te, da skratimo agoniju. Ja imam puno kandidata, ali dečko za ispadanje - molila je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na momente je zvučao pristojno, a na momente da nije čuo - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

