Sreća je na njegovoj strani! Karleuša preklinjala Ognjena da reaguje zbog kandidata, šok u Pinkovim zvezdama (VIDEO)

Nije mogla da ne reaguje!

Naredni kandidat koji je istupio na scenu bio je Meho Muratović (41) iz Crne Gore, koji je odabrao za svoju prvu pesmu, numeru "Samo ovu noć", ali nije imao glasove.

Nakon toga, on je zapevao pesmu "Na sve spreman", ali na kraju, Meho ipak nije imao nijedan glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Ognjene, uzmi ga molim te, da skratimo agoniju. Ja imam puno kandidata, ali dečko za ispadanje - molila je Karleuša.

- Na momente je zvučao pristojno, a na momente da nije čuo - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić