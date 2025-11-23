Nagli prekid programa uživo! Za Bojanu Lazić stigao buket cveća, svi se pitaju ko je obradovao voditeljku (FOTO)

Nije mogla da veruje kada je videla!

Naša veoma atraktivna i poznata voditeljka, Bojana Lazić, voditeljka muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kao i emisije "Premijera Vikend - Specijal", danas je dobila iznenađenje kom se nije nadala.

Naime, njoj je u uživo programu stiglo iznenađenje koje nije nimalo očekivala, a koje joj je izmamilo osmeh na lice. Kako je objavila na svom instagramu, u pitanju je buket cveća koji joj je stigao sa posebnom porukom.

- Hvala na svakoj vožnji, pažnji, osmehu. Volim sve što jesi anđele - glasila je porukica koja je stajala uz buket.

Ovaj buket ona je dobila od koleginice, voditeljke, takođe "Pinkovih zvezda", Anđele Ašanin koja se nalazi u bekstejdžu ove emisije, te je na ovaj način htela da joj se zahvali na svemu što je Bojana uradila za nju, kao i da joj izmami osmeh na lice, u čemu je uspela.

Autor: Nikola Žugić