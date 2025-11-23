AKTUELNO

Domaći

Nagli prekid programa uživo! Za Bojanu Lazić stigao buket cveća, svi se pitaju ko je obradovao voditeljku (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Nije mogla da veruje kada je videla!

Naša veoma atraktivna i poznata voditeljka, Bojana Lazić, voditeljka muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", kao i emisije "Premijera Vikend - Specijal", danas je dobila iznenađenje kom se nije nadala.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Naime, njoj je u uživo programu stiglo iznenađenje koje nije nimalo očekivala, a koje joj je izmamilo osmeh na lice. Kako je objavila na svom instagramu, u pitanju je buket cveća koji joj je stigao sa posebnom porukom.

- Hvala na svakoj vožnji, pažnji, osmehu. Volim sve što jesi anđele - glasila je porukica koja je stajala uz buket.

Foto: Instagram.com

Ovaj buket ona je dobila od koleginice, voditeljke, takođe "Pinkovih zvezda", Anđele Ašanin koja se nalazi u bekstejdžu ove emisije, te je na ovaj način htela da joj se zahvali na svemu što je Bojana uradila za nju, kao i da joj izmami osmeh na lice, u čemu je uspela.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

#Bojana Lazić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Ona je mlada Zlata Petrović! Andrea (20) digla studio na noge, Karleuša priznala: Gde si našla ovu moju pesmu, snimila sam je pre 28 godina (VIDEO)

Domaći

OTVORILA VRATA I ŠOKIRALA SE! Maji Marinković nepoznata osoba ostavila kovertu ispred stana, na njoj pisalo SAMO OVO (FOTO)

Pinkove Zvezde

Doživela ŠOK! Jovana ugledala da NEMA glasova, Viki pokušala da je digne iz pepela! (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da prećuti! Miladin odvukao Viktora od Anastasije, ona ga prekorila: Kako da nađe devojku ako... (VIDEO)

Domaći

NIJE MOGLA DA OBUZDA EMOCIJE! Mirka Vasiljević se slomila u programu uživo, pred milionima! Zaplakala kada je čula reči OVE PESME! Svi se pitaju šta j

Zadruga

Marinkovići kuju tajne planove: Jelena ostala u šoku posle Ivanovih reči! (VIDEO)