On je bio moja prva simpatija! Karleuša se tokom nastupa Nikole Aleksića setila koji pevač joj je na početku karijere oduzimao dah!

Smatra ga jednim od najboljih vokala na našim prostorima.
Prvi takmičar koji se predstavio publici i žiriju večeras, bio je Nikola Aleksić koji ima 29 godina i dolazi iz Pukovca. On je za svoju prvu pesmu izabrao pesmu Željka Šašića "Metak".
Nakon prve pesme nije dobio nijedan glas, a druga pesma bila je od Adila "Zajedno smo mnogo toga prošli"
- Sramežljiv mi je nešto, čak ni ne tapše nego se mazi, mora malo jači gas. A liči malo na Mariju Šerifović - komentarisao je Desingerica dok je takmičar pevao.
Nakon druge pesme dobio je jedan glas i to od Zorice Brunclik.
Pošto su Karleuša i Desingerica bili uporni u svojim prepirkama, Zorica je ustala sa stolice, i približila se kandidatu kako bi iskomentarisala.
- Nikola, dušo, ja sam ti dala da, jer mi se nešto u tvojoj boji dopalo, druga pesma ti ne leži uopšte, treba da ispraviš to kroz nos. Prva pesma mi se dopala jer si pevao energičnije nego Željko - rekla je Zorica.
- Ja sam sve kontra od Zorice htela da ti kažem, nisi bio energičniji od Željka, on je jedan od naših najboljih pevača, on mi je prva simpatija u životu, on je mnogo dobar lik. Peva toliko dobro, ali žene su bile tu problem - rekla je Jelena.
- Drago mi je da si dobio mentorku, imaš nešto lepo u tvom izvođenju, samo treba neko da te usmeri - navela je Viki.
Autor: R.L.