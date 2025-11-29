AKTUELNO

Domaći

On je bio moja prva simpatija! Karleuša se tokom nastupa Nikole Aleksića setila koji pevač joj je na početku karijere oduzimao dah!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Smatra ga jednim od najboljih vokala na našim prostorima.

Prvi takmičar koji se predstavio publici i žiriju večeras, bio je Nikola Aleksić koji ima 29 godina i dolazi iz Pukovca. On je za svoju prvu pesmu izabrao pesmu Željka Šašića "Metak".

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon prve pesme nije dobio nijedan glas, a druga pesma bila je od Adila "Zajedno smo mnogo toga prošli"

- Sramežljiv mi je nešto, čak ni ne tapše nego se mazi, mora malo jači gas. A liči malo na Mariju Šerifović - komentarisao je Desingerica dok je takmičar pevao.

Nakon druge pesme dobio je jedan glas i to od Zorice Brunclik.

Pošto su Karleuša i Desingerica bili uporni u svojim prepirkama, Zorica je ustala sa stolice, i približila se kandidatu kako bi iskomentarisala.

- Nikola, dušo, ja sam ti dala da, jer mi se nešto u tvojoj boji dopalo, druga pesma ti ne leži uopšte, treba da ispraviš to kroz nos. Prva pesma mi se dopala jer si pevao energičnije nego Željko - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sve kontra od Zorice htela da ti kažem, nisi bio energičniji od Željka, on je jedan od naših najboljih pevača, on mi je prva simpatija u životu, on je mnogo dobar lik. Peva toliko dobro, ali žene su bile tu problem - rekla je Jelena.

- Drago mi je da si dobio mentorku, imaš nešto lepo u tvom izvođenju, samo treba neko da te usmeri - navela je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Nećete verovati koliko godina ima Đorđe David! Jedan detalj o njegovom životu malo ko zna: Evo koji fakultet je završio naš roker (FOTO)

Domaći

Đorđe David danas slavi rođendan: Šokiraćete se kada čujete koliko je godina napunio

Beograd

ISKRENO OGLAŠAVANJE ŽELJKA MITROVIĆA: 'Nikada mu se nisam zahvalio za pesmu o meni!'

Domaći

PRAVA SI VENERA: Jovana iz Novog Sada svojim plesom zapalila studio, Karleuša je uporedila sa Kim Kardašijan, pa zaratila sa Desingericom oko nastupa

Domaći

BIZARNO: Pevačica priznala da živi sa bivšim mužem, a on ima devojku: Nisam dobra sa njom, a njega neizmerno volim!

Domaći

Sa novom pesmom ide i nov imidž: Ivana Selakov oduševila nazivom budućeg hita