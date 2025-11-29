AKTUELNO

Domaći

ON SAMO DRNDA DUGMIĆE! Desingerica i Bosanac zaratili, Stojković poručio: Takve tekstove sam pisao u trećem osnovne!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uporedio ga sa pokojnim Ekremom Jevrićem.

Nakon nastupa Ane Jasemin Urošević došlo je do žestoke prepirke između Bosanca i Desingerice.

- Mogu li nešto da predložim, ti Ognjene jako dobro poznaješ muziku, radio si to vrlo ozbiljno i zapaženo, ovaj voli da vodi, pa ti pređi ovde, a on tu - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da žiri dobije na kredibilitetu, ne, ne - rekao je Ognjen.

- Zašto vi njega osporavate, njegov kredibilitet, a kandidati ga non-stop biraju - bila je besna Viki.

- Stalno se sporimo oko jedne stvari a to je popularnost i kredibilitet. I pokojni Ekrem Jevrić je imao popularnost, a nije znao pevati - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Postoje rezultate, koliko imaš godina Bosanac - pitao je Desingerica.

- Imam koliko imam, ja se ne stidim svojih godina, kao što bih se stideo muzike da sam je radio kao što je ti radiš. Nisam rekao da se stidiš, nego da treba da se stidiš - naveo je Bosanac.

- Bosanac je svirač, a mi smo producenti, tekstopisci, ja ga poštujem kako d*nda dugmiće, isto kao Kemiš dok Zorica peva, a da vidiš kako Taške radi produkciju i d*nda dugmiće i svira - rekao je Dedsingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti stihoklepac ćuti bre, ja takve tekstove do trećeg razreda osnovne sam vežbao i učio i dobio peticu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Nova tura, nova avantura! Desingerica i Bosanac ponovo zaratili: Ja sam mašina za pravljenje para, a ne bravar! (VIDEO)

Domaći

Denis iz Niša zakazao: Desingerica i Bosanac zaratili oko romske muzike, Jelena šokirana da nije dobio nijedan glas (VIDEO)

Zadruga

TI MI SE NE OBRAĆAJ, FOLIRANTU JEDAN! Uroš odbrusio Maji, a Aniti ubacio CRVA SUMNJE! (VIDEO)

Domaći

Bio mi je brat i kolega: Pevačica se potresnim rečima oprostila od Halida, pa otkrila da Bešlić nije znao da ima metastaze!

Domaći

Bosanac VS Desingerica! Harmonikaš poručio Despiću da će ga podučavati, on mu uzvratio: Pusti ovo ChatGPT, ubio joj je volju, radiće samo na KASI sada

Zadruga

Šta rade Milica i Terza? Uroš obelodanio informacije iz prve ruke, ovo je njegovo iskreno mišljenje o njima! (VIDEO)