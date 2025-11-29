ON SAMO DRNDA DUGMIĆE! Desingerica i Bosanac zaratili, Stojković poručio: Takve tekstove sam pisao u trećem osnovne!

Uporedio ga sa pokojnim Ekremom Jevrićem.

Nakon nastupa Ane Jasemin Urošević došlo je do žestoke prepirke između Bosanca i Desingerice.

- Mogu li nešto da predložim, ti Ognjene jako dobro poznaješ muziku, radio si to vrlo ozbiljno i zapaženo, ovaj voli da vodi, pa ti pređi ovde, a on tu - rekao je Bosanac.

- Pa da žiri dobije na kredibilitetu, ne, ne - rekao je Ognjen.

- Zašto vi njega osporavate, njegov kredibilitet, a kandidati ga non-stop biraju - bila je besna Viki.

- Stalno se sporimo oko jedne stvari a to je popularnost i kredibilitet. I pokojni Ekrem Jevrić je imao popularnost, a nije znao pevati - rekao je Bosanac.

- Postoje rezultate, koliko imaš godina Bosanac - pitao je Desingerica.

- Imam koliko imam, ja se ne stidim svojih godina, kao što bih se stideo muzike da sam je radio kao što je ti radiš. Nisam rekao da se stidiš, nego da treba da se stidiš - naveo je Bosanac.

- Bosanac je svirač, a mi smo producenti, tekstopisci, ja ga poštujem kako d*nda dugmiće, isto kao Kemiš dok Zorica peva, a da vidiš kako Taške radi produkciju i d*nda dugmiće i svira - rekao je Dedsingerica.

- Ti stihoklepac ćuti bre, ja takve tekstove do trećeg razreda osnovne sam vežbao i učio i dobio peticu - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.