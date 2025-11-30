AKTUELNO

Pinkove Zvezde

SVE OSTALO ZABORAVI! Zoran Spasov dobio Bosanca za mentora, on mu odmah dao PRVI ZADATAK!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zadovoljan je izborom.

Zoran Spasov koji dolazi iz Švajcarske i ima 45 godina bio je sledeći takmičar, koji se predstavio sa pesmom "Jovano, Jovanke".

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon prve pesme imao je "Da" od Bosanca, a potom je otpevao i pesmu od Marinka Rokvića "Skitnica".

- Samo ćeš ti meni pevati makedonski, ovo drugo zaboravi i biće to bomba, sve što znaš makendonski spremi, ovo ostalo zaboravi - rekao je Bosanac.

- Nisam glasala i ti si prvi kandidat koji je bio vrlo samokritičan i čulo se, ali mi ovde ne možemo da znamo da li si bolestan, dobro si se izvukao, dobio si dobrog, najboljeg mentora - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih da pohvalim ovu južnu prugu, Jovano, Jovanke mi se mnogo više dopalo, dobio si odličnog mentora, on će sigurno znati da ti se posveti, srećno, vidimo se - rekla je Viki.

- Ovaj broj glasova nije ocena tvog kvaliteta, već ko želi da ti bude mentor, nemaš razlog da budeš razočaran - rekla je Zorica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

ZVANIČNO JE! Bora Santana se RAZVEO od Milice Kemez: Ispred suda odmah otvorio šampanjac, već slavi slobodu, a osmeh mu ne silazi s lica (FOTO+VIDEO)

Domaći

OVO MORA DA PROMENI: Armin iz Srebrenika oduševio Bosanca nastupom, ali izborom mentora šokirao sve (VIDEO)

Fudbal

'DAO SAM SVOJ MAKSIMUM' Krunić nakon pobede Zvezde: Najvažnije je da smo izborili pobedu

Domaći

NEĆE ME ZVATI BABA: Oglasila se majka Tee Tairović, progovorila o unučetu, a evo šta kaže za zeta

Domaći

Igor iz Linca podelio žiri: Viki i Desingerica mu zamerili jednu stvar, a od Zorice dobio zagrljaj nakon što ju je izabrao za mentora (VIDEO)

Farma

'BRUKATE OVU KUĆU' Gazda Proka zatekao NERED na imanju, pa zaurlao na učesnike i NAREDIO da se svi odmah bace na POSAO! (VIDEO)