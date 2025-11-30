SVE OSTALO ZABORAVI! Zoran Spasov dobio Bosanca za mentora, on mu odmah dao PRVI ZADATAK!

Zadovoljan je izborom.

Zoran Spasov koji dolazi iz Švajcarske i ima 45 godina bio je sledeći takmičar, koji se predstavio sa pesmom "Jovano, Jovanke".

Nakon prve pesme imao je "Da" od Bosanca, a potom je otpevao i pesmu od Marinka Rokvića "Skitnica".

- Samo ćeš ti meni pevati makedonski, ovo drugo zaboravi i biće to bomba, sve što znaš makendonski spremi, ovo ostalo zaboravi - rekao je Bosanac.

- Nisam glasala i ti si prvi kandidat koji je bio vrlo samokritičan i čulo se, ali mi ovde ne možemo da znamo da li si bolestan, dobro si se izvukao, dobio si dobrog, najboljeg mentora - rekla je Zorica.

- Ja bih da pohvalim ovu južnu prugu, Jovano, Jovanke mi se mnogo više dopalo, dobio si odličnog mentora, on će sigurno znati da ti se posveti, srećno, vidimo se - rekla je Viki.

- Ovaj broj glasova nije ocena tvog kvaliteta, već ko želi da ti bude mentor, nemaš razlog da budeš razočaran - rekla je Zorica.

Autor: R.L.