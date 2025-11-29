Petnaestogodišnja Lajla oduševila Viki, ona joj odmah DALA VETAR U LEĐA!

Imaju puno posla pred sobom.

Petnaestogodišnja takmičarka iz Sarajeva Lajla Mudželet, sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i zapevala pesmu Ilme Karahmet "Neko nije".

Ona posle prve pesme nije imala glasove, a za svoje drugo predstavljanje odabrala je numeru Jelene Rozge "Bidžuterija".

Viki i Desingerica dali su joj glasove odmah na početku druge pesme, a potom i Jelena Karleuša.

- Mnogo si slatka, piše da imaš 15 godina i sasvim je razumljivo što si se uplašila, prvi put staješ na ovu scenu, jako si talentovana, tvoja mladost ti daje vremena i prostora da napreduješ, dala sam ti glas, treba da kreneš da radiš i da učiš, na pravi način da se postavi tvoj glas, da se to uradi kako treba - rekla je Viki.

- Ti si mlađa od moje obe ćerke, a tako si lepo pevala, takav telenat, sa samo 15 godina, jako teške pesme za pevanje, jako interesantan stajling, scenski, a ništa preterano, bravo. Smatram kad bi ti neko pokazao malo da dobiješ na volumenu, izražajnosti, šta si u horoskopu - navela je Karleuša.

- Jarac - rekla je takmičarka.

- Jarčevi su jako uporni, ako mene izabereš, ja ću da ti pokažem kako da izbaciš tu emociju - rekla je Jelena.

- Lepo ti pevaš, ali još je to u naivnom stadijumu, odaberi mentora, muzika je lepa, ali to je sve na klimavim muzičkom nogama - rekao je Bosanac.

Nakon što je Bojana Lazić prvo prozvala Bosanca da konmentariše, Desingerica se naljutio i povukao glas.

- Ja čekam vas da me prozovete, ali ne, izgleda da se ja samo poštujem strahopoštovanjem, ja stvarno hoću kad odem kod tetke da mi kažu: "Pusti Bosanca, nemoj da se svađaš, pusti Zoricu, ona ne zna ni šta priča" - rekao je Desingerica.

Lajla je odabrala da joj Viki bude mentor.

