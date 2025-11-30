Karleuša i Viki se OTIMALE oko Musse Mehmedovića, a on na kraju izabrao nju!

Dobio je sve glasove.

Nardni takmičar koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Mussa Mehmedović koji ima 24 godine, dolazi iz Srebrenika i predstavio se sa pesmom "Tebi koja si otišla" Šabana Šaulića.

Jelena Karleuša i Viki Miljković dale su mu glas već posle prve pesme, a druga je bila numera Halida Muslimovića "I zanesen tom lepotom". Glasove je dobio od svih pet članova žirija.

- Ta vrsta muzike koju peva, valjda se to ovako radi. Video sam da se on spremio, mislim da je to dobro iskreno, sviđa mi se, samouvereno, dobro je - rekao je Desingerica.

- Dobar si, trebalo bi da budeš prezentniji, to je sve lepo, slatko, lepo nižeš ukrase, trilere, mora da se otvori, mora neko da se trgne kad te sluša, moraš da otvoriš vokal, da prodreš kroz male ekrane, da dođeš do slušalaca - rekla je Viki.

- Ništa ti ne fali, rodila te majka - rekla je Zorica.

- Ljubomorna sam što svi iz Bosne biraju Viki, ona je najveća bosanska zvezda, oni svi tebe biraju - navela je Karleuša.

- Dobila si prošlu emisiju kandidata iz Bosne - rekla je Viki.

- Ti si se mnogo opustila, ja nisam Zorica da te puštam, nisam ja tako fina. Hajde ćuti Viki bre više - bila je besna Karleuša.

Mussa je na kraju ipak izabrao Viki Miljković za svog mentora.

Autor: R.L.