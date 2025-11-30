AKTUELNO

Podsećalo me je na MJAUKANJE U FEBRUARU! Karleuša vratila učesnicu na zemlju: Bilo je neprijatno slušati te!

Svi članovi žirija su se složili.

Ema Stojančić iz Niša sledeća je nastupala u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde", a predstavila se pesmom "Prosjak i kralj", koju u originalu izvodi Adil.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon prve pesme ona nije dobila glasove, a druga pesma koju je otpevala bila je numera pod nazivom "Incident" koju izvodi Tanja Savić.

Ema ovoga puta nije dobila glasove žirija.

- Mene je razočarala prvom pesmom, odakle ti uopšte palo na pamet da pevaš Adilovu pesmu koja je toliko nežna, tvoj glas nije za tu pesmu, ne znam kako si se odlučila. Druga je bila bleda mlaka, ništa mi nije smetalo, ali nije mi ni zadržalo - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neosporno si jako lepa devojka, lepo ponašanje na sceni, ali užasno je bilo u falšu, užasno je podsećalo na mjaukanje u februaru, bilo je neprijatno slušati, a prijatno gledati, taj nesklad je problematičan, pokušavam da te ne uvredim, vidim da si mlada, dobra, fina, zbog tvoje energije, ponašanja, ne treba da se zaluđuješ da treba da se baviš ovim poslom, mislim da ti nećeš biti uspešna i da ćeš to na kraju i sama shvatiti - rekla je Karleuša.

- Više si mi držala pažnju kako lepo izgledaš nego što to zvuči, treba više da se spremiš, ovo je surovo mačevanje - naveo je Desingerica.

Produkcija takođe nije pružila "ruku spasa" ovoj takmičarki, tako da je ona definitivno ispala iz takmičenja.

