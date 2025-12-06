AKTUELNO

KIDA, ON JE ZVEZDA! Elsan Pilica napravio HAOS, raskošnim glasom oduvao sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karleuša je zbog njega ljubomorna na Viki.

Elsan Pilica iz Bjelog polja bio je drugi takmičar koji se večeras predstavio i to pesmom "Robija" Halida Bešlića. Njegov mentor je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Već nakon prve pesme osvojio je srce žirija i publike, a druga pesma sa kojom se predstavio bila je "Svirajte napraviću lom" Sinana Sakića.

Kako samo Bosanac nije davao svoj glas, Karleuša je morala da reaguje, te je došla do njega i pokazala vitko telo ne bi li ga odobrovoljila. Na kraju je i Bosanac dao "Da", tako da je on prošao u naredni krug direkno.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ljubomorna što ovaj kandidat nije kod mene, Pilica kida, on je već zvezda, jeste sve su to naša deca - navela je Karleuša.

- Bio si odličan, nemoj da budeš nervozan - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam da si imao veliku odgovornost i malo treme, ali ti si stvarno rođen da budeš zvezda - zaključila je Karleuša.

Autor: R.L.

