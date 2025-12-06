Jelena mu poletela u zagrljaj! Bojan Davidović napravio BURU U STUDIJU, zasuli ga komplimentima! (VIDEO)

Oduševljeni.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Bojan Davidović koji je pevao pesmu Halida Bešlića "Romanija".

Njegov mentor, Jelena Karleuša, iz petnih žila navijala je tokom cele pesme. Za svoje drugo predstavljanje Bojan je odabrao pesmu "Dudo" koju je u originalu izvodio Luis. Nakon druge pesme, Bojan je dobio sva četiri glasa.

- Ovo je bilo najbolje tvoje izvođenje otkad te poznajem, otkad si se rodio. Ovo je tvoj najbolji nastup ikada - rekla je Jelena oduševljeno.

- Ne sviđa mi se kraj u prvoj pesmi jer da je tako trebalo, Halid bi to otpevao, hteo si da staviš sve, ali glasovi sve govore, želim ti puno sreće - rekla je Zorica.

- Odlično, zanimljivo, samouvereno dosta, ali slažem se sa Zoricom, malo neki kandidati preteraju te krajeve, ovo je odlično dobro je bilo - rekao je Desingerica.

- Ja radim u školi kao nastavnik muzičke kulture, sva deca vas obožavaju. Učenici su bili tako razočarani što nisam dobio glas od vas - rekao je takmičar.

- Vrlo lepo interpretiraš, vrlo lepo pevaš, vrlo lepo se ponašaš, odličan si bio, više si mi se dopao u drugoj pesmi, ali nije mi smetalo ni u prvoj pesmi što si napravio svoj kraj - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.