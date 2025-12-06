AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Jelena mu poletela u zagrljaj! Bojan Davidović napravio BURU U STUDIJU, zasuli ga komplimentima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševljeni.

Naredni takmičar koji se večeras predstavio bio je Bojan Davidović koji je pevao pesmu Halida Bešlića "Romanija".

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov mentor, Jelena Karleuša, iz petnih žila navijala je tokom cele pesme. Za svoje drugo predstavljanje Bojan je odabrao pesmu "Dudo" koju je u originalu izvodio Luis. Nakon druge pesme, Bojan je dobio sva četiri glasa.

- Ovo je bilo najbolje tvoje izvođenje otkad te poznajem, otkad si se rodio. Ovo je tvoj najbolji nastup ikada - rekla je Jelena oduševljeno.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne sviđa mi se kraj u prvoj pesmi jer da je tako trebalo, Halid bi to otpevao, hteo si da staviš sve, ali glasovi sve govore, želim ti puno sreće - rekla je Zorica.

- Odlično, zanimljivo, samouvereno dosta, ali slažem se sa Zoricom, malo neki kandidati preteraju te krajeve, ovo je odlično dobro je bilo - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja radim u školi kao nastavnik muzičke kulture, sva deca vas obožavaju. Učenici su bili tako razočarani što nisam dobio glas od vas - rekao je takmičar.

- Vrlo lepo interpretiraš, vrlo lepo pevaš, vrlo lepo se ponašaš, odličan si bio, više si mi se dopao u drugoj pesmi, ali nije mi smetalo ni u prvoj pesmi što si napravio svoj kraj - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

NAGLI PREKID EMISIJE! Desingerica izveo takmičarevog brata, on zapevao pred svima i ušao u Pinkove zvezde (VIDEO)

Domaći

Nikad emotivniji susret! Mina poletela bratu u zagrljaj, on odmah otkrio: Terza mi je top, obožavam ga (VIDEO)

Zadruga

Nakon svega mu poletela u zagrljaj: Jelena zaboravila Rajačićevo muvanje sa Enom, pa rešila da mu sve oprosti (VIDEO)

Zadruga

Ne skidaju osmeh s lica: Veliki šef poslao nagradu pobednicima današnjeg izazova! (VIDEO)

Zadruga

Kreće ludilo: Peđa Vujić i Aspirin bend stigli u Elitu, spremni da naprave žurku za pamćenje! (VIDEO)

Zadruga

Sve je spremno za početak školske godine: Bora predstavio profesore Elite, takmičari spremni da uče novo gradivo! (VIDEO)