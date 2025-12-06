Ovo je katastrofa, nađi neki drugi posao! Žiri otpisao ovu takmičarku, poslali je da radi u kafiću!

Ništa im se nije svidelo.

Svetlana Petrović bila je naredna takmičarka večeras, koja je pevala "Poslednji let" Seke Aleksić. Njena mentorka je Viki Miljković.

Desingerica je tokom nastupa više puta pritiskao tastere. Ona je za drugu pesmu izabrala numreu "Stoperka" Goce Tržan. Svetlani su Desingerica i Zorica dali pozitivan glas, dok su joj Bosanac i Karleuša dali "Ne".

- Mislim da je prva pesma bila baš loša, meni se nije svidelo. Drugi odabir je dobar, to je realno za jedno da, da se da šansa za taj baraž, inače bih dao možda ne, jer emisija sad već u ovom delu treba da bude malo tvrđa - rekao je Desingerica.

- Ja se slažem od prve do poslednje reči sa Dragomirom, ništa mi se nije svidelo, a ništa mi nije ni smetalo. Tako da srećno ti bilo - rekle je Zorica.

- Ja ću biti surovo iskrena, ovo je bila katastrofa, mislim da je bilo neubedljivo, sve vreme u falšu, izgled prosečna, ti nisi neko ko po mom mišljenju može ikada da bude zvezda. Viki treba snagu da baci na svoje bolje kandidate. Ti možeš da radiš kao neka radna pevačica u kafiću, ali da postigneš neki veći uspeh u ovom poslu mislim da ne možeš i da nađeš neki drugi posao. Sa druge strane bih volela da me demantuješ, jer ovde sede ljudi koji bauljaju i ćarliju - rekla je Jelena.

