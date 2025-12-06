Desingerica izašao, pa sa Mladenom ZAPALIO SCENU! Onda mu žiri POKAZAO ZUBE!

Bilo je veoma energično.

Mladen Cenić je naredni takmičar čiji je mentor Desingerica. On se predstavio pesmom "Imam ljubav ali kome da je dam" Peđe Medenice.

"Neću, neću dijamante" Halida Bešlića bila je druga pesma koju je Mladen izveo.

Desingerica se pridružio svom kandidatu na sceni, a žiri je to ocenio na sledeći način, od Bosanca i Zorice dobio je "Ne", dok je od Viki i Karleuše dobio "Da".

- Mladene, prva pesma, ne da ti nije legla, kako Peđa peva, to je trebalo da skineš sve, ti kreneš ravno pa presečeš, ili nisi navežbao, ili nije za tebe. Druga, može da bude, a ne mora da znači. Ideš u baraž ovo je realna slika - rekla je Zorica.

- Lepo je u gornim lagama tući, ali da bi bila tuča, mora biti dobra priprema u strofi, strofa vas prodaje, prvu strofu si skraćivao. Ti imaš veliki problem sa e, nikako da ti izađe. Što se tiče druge pesme, mene raduje što je moj fan tvoj mentor - rekao je Bosanac.

- Meni je bilo energično, simpatično, ono što bih ja tebi rekla nemojte molim vas toliko da jedete, smatram da svi kandidati od ovog momenta treba da prestanu da jedu. Ovo je pošteno glasanje, ali da ovaj dečko ima žišku ima, ja te molim da prestaneš da jedeš, nema potrebe više da se jede - rekla je Jelena.

- Meni ovo nije realnost, jer ovo možda nije za sva četiri, ali je za tri, mogao je da dobije mogućnost za četiri od Ognjena, moja kandidatkinja je dobila dva glasa, on je bio bolji od nje - rekala je Viki.

