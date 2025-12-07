U BARAŽU ĆETE SE MAČEVATI! Ivan dobio šansu, Desingerica i Jelena otpočeli novu svađu! (VIDEO)

AKTUELNO

Biće gusto u baražu.

Ivan Marinković stigao je sledeći na scenu, i predstavio se pesmom "Polomio vetar grane" Marinka Rokvića, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Druga pesma koju je Ivan izabrao bila je numera Šabana Šaulića "Gde ste sada drugovi". Njemu je samo Bosanac dao negativan glas.﻿﻿﻿

- Nije ovo za tri da, ali valjda sam brzopleta pa sve u strahu da ne ostaneš bez i jednog da, na osnovu prve pesme ne bih ti dala da, a drugu si nekako doveo do kraja - rekla je Zorica.

- Slažem se da nije za tri da, za dva okej. Mi ne znamo kako će ko da glasa. Nije bilo savršeno, bilo je nečeg dobrog - rekla je Viki.

- Po meni je ovde pošteni baraž da su on i moj kandidat mačuju. Meni to prija, dobro je, ali da sagledam kompletnu sliku moram - rekao je Desingerica.

- Boja glasa je odlična, imaš dobru dinamiku, imaš dobar panč, udarac, ali šta ne valja, ne valja dikcija, Drago je naš drug, a ko me s dragom zavadio, pao si sva četiri puta, to je prva stvar. Ja sam radio tu pesmu, znam kako je to Marinko pevao, to je evergrin. Druga pesma, svega je bilo dok nisi počeo da gubiš strpljenje - rekao je Bosanac.

- Tvoj osmeh je milion dolara, tvoj glas je milion dolara - rekla je Jelena kao njegova mentorka.

- Kolegice, tvoj i moj kandidat će se mačevati u baražu - rekao je Desingerica.

- Moj kandidat će da pokida tvog, tvoj zvuči kao uštrojeni gmizavac - odbrusila je Karleuša.

