Zorice, kandidat ti je BOMBA! Igor Lošić pobrao sve simpatije, a Desingerica poručio Brunclikovoj: Da sam sa tobom u braku, ja bih...

Oduševio ih je.

Sledeći takmičar je Igor Lošić koji je otpevao "Tako mi nedostaješ", pesmu Miroslava Ilića, a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za drugu pesmu on je odabrao numeru Ace Pejovića "Ne diraj mi noći". On nije dobio pozitivan glas samo od Bosanca.

- Zorice, je l' vidiš da su Viki i Desingerica dali da - pitao je Ognjen.

- Je l' ti kažem da su kombinacija - odvratila je ona.

- Ja da sam u braku sa ovom ženom, ja ne znam šta bih radio, ja bih se ubio, poludeo bih Bajo - rekao je Desingerica.

- Momak je divan, ima finu energijicu, ali prva pesma nedovršene fraze i zadnji slogovi, a naročito "Ne diraj mi noći", ne pevaš mađarski. Kad si završio prvi refren nisi stavio zaključak, ostao si da visiš, nije dovoljno uvežbano, zgužvano je sve bilo, da li od treme, dali od neuvežbanosti, ali intonativno jako korektno - rekao je Bosanac.

- Hajde malo da uozbiljimo, odličan si bio, super si, stajling ti je baš kao iz pesme, mislim da je ovo dobro, možda i za četiri da - rekao je Desingerica.

- Zorice, bomba ti je ovaj kandidat, Zorica oduševljava ove sezone, moram da budem realna - rekla je Jelena.

Autor: R.L.