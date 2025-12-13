Viki, jesi li ti normalna, ovo je bilo POGINUĆE! Karleuša se obrušila na Miljkovićku zbog Mihajla Gavrilovića!

Viki se pravdala da je ispoštovala njegovu želju.

Mihajlo Gavrilović koji ima 16 godina i dolazi iz Beograda otpevao je pesmu "Za Ljiljanu" Tome Zdravkovića, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za drugu pesmu on je odabrao numeru koju izvodi Uroš Živković "Žena u crnom". On je dobio tri da i jedno ne, od Bosanca.

- Viki jesi ti normalna, ja ne bih rekla... Čija je ideja posle prelepe prve pesme da ovom dečku daš drugu pesmu, čija je ovo ideja - rekla je vidno izrevoltirana Jelena.

- Ja sam to sa Tašketom spremio - rekao je kandidat.

- Osakatio se, on sa 16 godina on nema pojma šta voli. Ako hoće dete "Pa voli". Dete je upravo skočilo sa sedmog sprata, druga pesma je bila poginuće. Odvratno si je otpevao, ja sam ostavila moje da zbog predivne prve pesme, ali trebalo je da zamenim. Ovo je na greh Viki, ne sme da dozvoljava vama da birate - bila je besna Jelena.

- On voli da peva te tvrde narodnjake, prave narodnjake. Pesma je odlična, ali on nije mogao da je iznese - pravdala se Viki.

- Ja bih voleo da mi je Viki keva, kako bi ti mene ljuljuškala i branila - dodao je Desingerica.

- Ja sam bila na ivici, ali tvojih 16 godina su presudili da ti bude motivacija, realno je za dva da - rekla je Zorica.

Autor: R.L.