TI SI TRABANT KOJI PRENOSI PAPRIKE, A JA SAM FERARI! JK udarila na Viki, ona joj odbrusila: Ne možemo da se poredimo! (VIDEO)

Potpuno rasulo u studiju.

Nakon što je Maja Milošević otpevala obe pesme, "Da je tuga snijeg" Dina Merlina i "Replay" koju izvodi Senidah, dobila je tri da i jedno ne od Bosanca.

Njena mentorka bila je Jelena Karleuša.

- Bolja mi je bila prva pesma, sviđa mi se negde gde treba ima te dinamike, da se maziš, ali emocija nije pukla, a druga pesma mi je bila loša, kao da padaš niz stepenice, saplela se. Čućeš na tv-u ja ću ti pomoći - naveo je Desingerica.

- Druga pesma je bila top, ovo si sad lupio da bi se ušlihtao Viki jer ti pravi ajvar - rekla je Jelena.

- Ja ne pričam o stajlingu, meni si se obukla kao da treba da šetaš kera - rekao je Desingerica.

- Seljaci šta vi znate šta je Balensijaga, ne možeš ti to da komentarišeš, a pogotovo paprika pored tebe. Ne možeš ti da pričaš o stajlingu, a ti obučen kao da si krenuo sa bauštela - rekla je Jelena.

- Molim te Viki nemoj me zvati gospođo ja sam gospođica i to sa Fontane, ali ona to ne razume jer je iz Vrtopa - vikala je Karleuša.

- Ono što je za tebe sramota, za mene je pohvala, a ono što je za tebe pohvala za medne je užas, tako da ne možemo da se poredimo - navela je Viki.

- Ti si trabant koji prevozi paprike do pijace, a ja sam ferari - rekla je Jelena, a onda pokazala i zadnjicu.

Ipak, Ognjen Amidžić pustio je takmičarku direktno u naredni krug.

