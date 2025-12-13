Žiri SKANDALIZOVAN zbog pevanja Vladana Filipovića, Desingerica nije uspeo da ga iščupa: Nisi ubo ton u d*pe!

Viki mu dala slamku spasa.

Vladan Filipović koji dolazi iz Sremske Mitrovice pevao je večeras "Crno meče" koju u originalu izvodi Deni Boneštaj. Njegov mentor je Desingerica.

Za drugu pesmu Vladan je odabrao numeru Bobnana Rajovića "Provokacija". Od svih članova žirija Viki je jedina dala da.

- Nisam pogrešila, mislim da je dečko odabrao lepe pesme - rekla je Viki.

- Ja sam odabrao, on je došao sa Stojanom, hajde odradi to sad - rekao je Desingerica.

- Ne bih to sad, nisam uvežbao - pravdao se kandidat.

- Tebi leži možda da slušaš te pesme, ali nikako da ih pevaš, možda da pevaš samo u svom kupatilu - rekla je Karleuša.

- Svako ko se trudio, radio, ne treba da ispadne odmah, treba da dobije šansu za baraž. Svako je došao od kuće sa nekom nadom - rekla je Viki.

- Baš me briga, i mi smo pošli od kuće. Nije ubo ton u d*pe - navela je Jelena besno.

Autor: R.L.