AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Žiri SKANDALIZOVAN zbog pevanja Vladana Filipovića, Desingerica nije uspeo da ga iščupa: Nisi ubo ton u d*pe!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Viki mu dala slamku spasa.

Vladan Filipović koji dolazi iz Sremske Mitrovice pevao je večeras "Crno meče" koju u originalu izvodi Deni Boneštaj. Njegov mentor je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu pesmu Vladan je odabrao numeru Bobnana Rajovića "Provokacija". Od svih članova žirija Viki je jedina dala da.

- Nisam pogrešila, mislim da je dečko odabrao lepe pesme - rekla je Viki.

- Ja sam odabrao, on je došao sa Stojanom, hajde odradi to sad - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih to sad, nisam uvežbao - pravdao se kandidat.

- Tebi leži možda da slušaš te pesme, ali nikako da ih pevaš, možda da pevaš samo u svom kupatilu - rekla je Karleuša.

- Svako ko se trudio, radio, ne treba da ispadne odmah, treba da dobije šansu za baraž. Svako je došao od kuće sa nekom nadom - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš me briga, i mi smo pošli od kuće. Nije ubo ton u d*pe - navela je Jelena besno.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Farma

Osigurao svoju propast! Peca otišao na savetovanje kod Sneže Kušadasi, ona šokirala onim što je poručila (VIDEO)

Hronika

UŽAS U PLAVNI: Čovek upao u septičku jamu

Zadruga

Shvatio da je bolje da se povuče? Murat ne zna da li će moći da izdrži Bebičin teror zbog Teodore! (VIDEO)

Hronika

SVIREPO UBISTVO U ŽABLJU! Pink.rs saznaje: Muškarac pretučen NASMRT

Zadruga

Muva klinke od 19 godina: Uroš isprozivao Gruju zbog flerta sa drugim učesnicama, on pokušao da se opere! (VIDEO)

Zadruga

Saga frizeraj se nastavlja: Gastoz doneo Anđeli dobru mašinicu za šišanje, ona dala sve od sebe da mu popravi frizuru! (VIDEO)