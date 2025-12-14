AKTUELNO

Domaći

Ova devojka će BITI U FINALU! Irma Topolović oduvala sve, oduševljenje niko ne krije!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Svi glasovi su tu.

Irma Topolović naredna je izašla na scenu i izvela pesmu Tanje Savić "Tvrdjava od ljubavi". Njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu numeru Irma je otpevala pesmu "Crveni lak" Sanje Đorđević. Irma je dobila sva četiri glasa i direktno se plasirala u naredni krug.

- Em si lepa, em si zgodna, najvažnije što znaš da pevaš, obe pesme su ti legle savršeno, neću da ulazim u crevca, tako si slatka, ti si meni bombica jedna - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si večeras naš najbolji kandidat. Tvoj Despiću je bio dobar kandidat, a ova devojka ima i talenat i ponašanje na sceni i savršen stajling i iks faktor, što je najbitnije. Mislim da je ovo devojka koja će biti u finalu - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si ludilo, sve šuri, to je dobro, loše bi bilo da je ispod četiri da, baš je maestralno - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

