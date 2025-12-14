Ispuštala si neartikulisane glasove: Viki potkačila kandidatkinju zbog Jelenine pesme!

U baražu će se boriti za svoje mesto.

Sledeća kandidatkinja koja se predstavila bila je Milica Tomašević koja je izvela pesmu "Vlak" po verziji Aleksandre Radović. Njen mentor je Desingerica.

Za drugu pesmu ona je odabrala numeru Jelene Karleuše "Jedna noć i kajanje". Ona je dobila samo jedno ne od Viki.

- Nije bilo za četiri, u prvoj pesmi je bilo svega i svačega, tu bih se i opredelila za da, u drugoj pesmi se nisi snašla, imala si i neke neartikulisane glasove, bio je sklad nesklada - rekla je Viki.

- Takva je pesma Viki - dobacio je Bosanac.

- Nije pesma adekvatna za nju - rekla je Viki.

- Ovo je omiljeni stih koji je napisala Marina, toliko je lepo napisala, jedna od mojih omiljenih pesama, moji fanovi mnogo vole ovu pesmu. Ovo je teška pesma, ima velike intervale, puno teksta. U tebi ima žiške, da si za četiri da, nije, da li ćeš biti zvezda, niko ne zna, niti ko može da ti pomogne, a najmanje Despić - rekla je Jelena.

- Ja sam bila na ivici da joj dam ne, nisam se nadala da će Bosanac da ti da da, ako bi on dao ne, bilo bi dva ne i dva da, a to je realna slika. Ništa mi se nije svidelo i sve mi se svidelo - rekla je Zorica.

Ognjen joj nije dao zeleno svetlo, pa je ona otišla u baraž.

Autor: R.L.