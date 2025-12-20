AKTUELNO

BACIO SVE NA KOLENA! Mervan osvojio srca publike i žirija, prošao direktno u naredni krug!

Oduševio sve.

Prvi takmičar koji se večeras predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Mervan Mehmedović iz Novog Pazara. On je za svoju prvu pesmu odabrao numeru Dženana Lončarevića "Nikome ni reč". Njegova mentorka je Jelena Karleuša.

"Zauvek tvoj" pesma Tropiko benda bila je njegov drugi izbor. On je dobio sva četiri "Da" i direktno prošao u naredni krug.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

- Stameno, čvrsto, emotivno, izražajno jedino si se znojio od treme, zaista si mi se dopao, u prvom krugu nisi bio ovakav, zaista ti želim mnogo sreće - rekla je Zorica.

- Bilo je sigurno, imao si lepu emociju, mnogi u drugoj toj brzoj pesmi kiksnu, a tu se pokazuje koliko ste vi komercijalni, ti svakako jesi, jedan od boljih kandidata, bravo - rekla je Viki.

- Ja sam na defrinolu, ne mogu da se porađam petsto puta u ovoj emisiji, moram malo da se smirim - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

