JESI LI U PMS-U?! Karleuša uputila takmičarki čudno pitanje, Desingerica otkrio da NE ZNA ŠTA JE TO (VIDEO)

Hit komentari!

Andrea Sladaković naredna je takmičarka koja se predstavila publici i žiriju pesmom "Crni ples" koju u originalu izvodi čuveni Oktobar 1864. Njen mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Danijele Martinović "Pleši sa mnom". Ona je pozitivne glasove dobila od Zorice i Viki, dok su se Jelena i Bosanac odlučili da joj daju "Ne".

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

- Cura je neočita, lepa, očekivao sam mnogo više. Prva pesma puno falša, nema ataka, niti se razume, ovo je imperativ. Druga pesma samo razdragana, falš do falša, visoko si bila, muljaš tekst, bio sam malo oštriji - rekao je Bosanac.

- Malo sam se više dosađivala. Je si li u PMS-u, moram da pitam kao žena, biti u PMS-u nije nepristojno pitanje - pitala je Jelena.

- Ne - rekla je takmičarka.

- Kad je žena u PMS-u ima problem sa intonacijom, to Bosanac najbolje zna kao šef orkestra - rekla je Karleuša.

Bojana Lazić konstatovala je da Desingerica ne zna šta je PMS.

- PMS je uznemirenje, skup osećanja, hormonski haos kad je žena agresivna, pred ciklus - objasnila je Jelena, a zatim se obratila takmičarki:

- Bilo je mnogo falša, mnogo neubedljivo, energetski ravno, kao da je postojao zid i nisi dopirala do mene. Čak i da sam progledala kroz prste na falševe, ti ni na koji način nisi skrenula pažnju na sebe. Prelepo si se obukla, ali falilo je energije, emocije, falilo je intonacije. Ova devojka je lepa, ali džabe, crni ples je morao da dopre do nas, sa više emocije, sa više glume, previše mlako, neubedljivo - rekla je Jelena.

- Ako ste se dogovorili o mesečnom ciklusu, mogu li ja. Ti ne razumeš šta sam ja htela da kažem, to je za tebe viša matematika, Jelena. Prva pesma mi je bila dobra, u drugoj te nisam razumela, falilo mi je razumljivosti i sugestivnosti, ali si svakako kandidat koji zaslužuje da ide dalje da bi pokazala bolje svoje ja - rekla je Viki.

- Viki je u NČF-u, ne čuje falševe. Nemoj da zamlaćuješ curu, bila je u falšu - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

