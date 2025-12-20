Leti ti tomahavk u obliku VERSAĆE SEKIRE! Bosanac i Jelena udruženim snagama napali Desingericu! Bukti rat u Pinkovim zvezdama (VIDEO)

Žestoko!

Sledeći kandidat je Miroslav Dobrijević, a njegova mentorka je Jelena Karleluša. On je za svoje prvo predstavljanje odabrao pesmu Halida Bešlića "Prvi poljubac".

Druga pesma koju je otpevao bila je numera "Znam, za sve sam kriv" Halida Muslimovića. On je negativan glas dobio samo od Desingerice, dok su ga ostali članovi žirija podržali.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

- Hajde Despiću budi nefer i daj ne na ovakvo pevanje i leti ti tomahavk u obliku versaće sekire ka glavi. Kako je moguće da si dao ne - bila je besna Jelena.

- Prva pesma je energetski nula, znaš kako se prva pesma peva, bio si nula energija, druga pesma je bolja bila. Ja sam dao ne jer nije za četiri da - rekao je Desingerica.

- Ti treba da glasaš da l' se tebi sviđa ili ne, ne da gledaš druge, da šteluješ. Ja glasam kako osećam, zato i imam najviše kandidata - rekla je Jelena.

- On nije za četiri da - rekla je Viki.

- Ja sam bila na klackalici, ali kad sam videla da je Bosanac dao da, glasala sam jer verujem u njegovo znanje. Presudna je bila druga pesma, ovaj prvi što je izašao, kao da ga je neko gurnuo pa je izašao, tako je i pevao, a u drugoj si se probudio. Ja ti želim mnogo sreće - rekla je Zorica.

- Prva pesma je bila solidna, nije bilo falša, ne mora da štipa - rekao je Bosanac.

- Mora da ima dinamiku, bajo - dobacio je Desingerica.

- Ti o dinamici ne znaš ništa, ti ćuti - naveo je Bosanac.

- Ja uvezao dinamiku - rekao je Desingerica.

- Ti si uvezao možda kineske patike, ćuti - povikala je Karleuša.

- Da li ćeš ti konačno shvatiti koliko ne znaš, valjda kad shvatiš to, onda ćeš ćutati - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.