Viki stala uz Desingericu, Jelena urla iz petnih žila! Zbog svog kandidata Miroslava zaratila i sa publikom (VIDEO)

Totalni haos u studiju.

Nakon što je Miroslav Dobrijević izveo obe pesme "Prvi poljubac" Halida Bešlića, i "Znam, za sve sam kriv" Halida Muslimovića došlo je do žestoke rasprave među članovima žirija.

- Vrlo jedna prijatna, lepa boja glasa, razgovetno si pevao, meni si bio dobar. Mene ne zanima tuđe mišljenje jer ne može da se meri sa mojim. U drugoj pesmi si bio lošiji, ali si bio vedriji. Zna se ko je tata - rekao je Bosanac.

- Za ove pesme je Bosanac tata - rekla je Jelena.

- Tišina liče, ja vas rodio, i tebe sam rodio, ali tebe ne na carski nego kroz leptira - rekao je Desingerica.

- Nemojte da formirate svoje mišljenje koje nemate na osnovu većine - rekao je Bosanac.

- Ovo ti je šou biznis, nije čas muzičkog - naveo je Desingerica.

- Svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, zašto je mišljenje jednog samo validno - pitala je Viki.

- Nije mišljenje da ti koriguješ ceo žiri, ako tako misliš onda idi sedi gore, pa određuj ko ide dalje, a ko ne - rekao je Bosanac.

- Ako je iko kalkulator, Bosanac najviše kalkuliše da li je neko za tri ili za četiri - rekla je Viki.

- To nije tačno, Despić je ispao iz mog, da ne kažem čega - naveo je Bosanac.

- Je l' mogu da zamolim publiku kad Despić kaže "Aplauza" da ne tapšete, tapšite kad je nešto za tapšanje, kao da smo retardi, ne nemojte aplauz dok vam ja ne dam znak. Imate valjda osećaj za šta tapšete, valjda ste bolji od baba i papagaja - bila je besna Jelena.

- Jok tapšaće kad im ti kažeš - rekla je Viki.

- Prebacila je - rekao je Despić.

- U prvoj pesmi nisi imao falš, ali nisi imao ni izraz, pevao si ujednačeno, bez emocije, dinamike, nisi me dotakao, razmišljala sam da li da ti dam glas, čuje se da znaš da pevaš. U drugoj pesmi si bio fantastičan - rekla je Viki.

Bojana Lazić je poslala takmičara direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.