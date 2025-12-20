AKTUELNO

Moraš još puno da vežbaš ispred ogledala! Anđela Gvozdenović za dlaku izbegla direktno izbacivanje (VIDEO)

Ima novu šansu u baražu!

Sledeća je na scenu izašla Anđela Gvozdenović, a ona je pevala pesmu Cece Ražnatović "Pustite me da ga vidim". Njena mentorka je Zorica Brunclik.

Ona je i za drugu pesmu takođe izabrala Cecu, ovoga puta numeru "Cvetak zanovetak". Ona je dobila samo jedno da od Viki, dok su svi ostali glasali negativno.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

- I kod mene bi bilo ne, ali mislim da devojka nije zaslužila da ispadne direktno, lutko nije bilo dobro, lep ti je odabir pesama, pevački stvarno nije bilo kako treba, ovo je moj glas podrške - rekla je Viki.

- Neosporno si talentovana, ali mora mnogo da se vežba, da se gledaš u ogledalo, da vežbaš, da pevaš, da slušaš velike pevače, da imitiraš, ali si slatka, imaš 17 godina, ti nisi čak puno ni falširala, ima tu potencijala, ali moraš da imaš žišku koju stvarno nemaš - rekla je Jelena.

- Baš je loše bilo, složio bih se sa Jelenom - rekao je Desingerica.

- Čudna je to boja glasa, tvoji vokali idu od predivnih, do falševa koliko hoćeš. Da je sve bilo savršeno ne bih ti dao glas zbog druge pesme, to je jedan od najtežih refrena, nema vazduha, u tome i jeste fora, nema uzimanja vazduha u refrenu, zato je to koska - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

